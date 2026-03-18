La Semana Santa perdida en Málaga por culpa de Puente: "Ha tardado tres semanas en darse cuenta"

Las intensas lluvias que azotaron el sur de España a principios de año provocaron que el 4 de febrero colapsara un muro de contención de trescientos metros en las vías del tren de la alta velocidad que une Madrid y Málaga a su paso por el municipio malagueño de Álora. Ese desprendimiento de tierras y la lentitud de los trabajos por parte de ADIF han hecho que más de un mes después, el servicio de AVE siga interrumpido con el consecuente enfado de los malagueños ya que la no conexión por alta velocidad con la capital española se sigue alargando en el tiempo y provocará pérdidas económicas millonarias, como ha denunciado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado en esRadio.

"Se anuncian pérdidas económicas importantísimas, las contrataciones que tenían previstas para toda la Semana Santa no se van a producir y algunas empresas anuncian hasta despidos porque su negocio no va a ser el mismo que en el 2025", explicaba Salado visiblemente molesto porque esta situación se podría haber evitado. Tanto es así que acusa al Ministro de Transportes, Óscar Puente de falta de interés por solucionar el problema. Y es que en las primeras semanas después del colapso del muro, "había una sola máquina y un camión para ese talud donde había toneladas de tierra sobre las vías", denuncia "y tardaron tres semanas en darse cuenta de que los ritmos no eran suficientes para cumplir los plazos de 23-24 de marzo". El presidente de la Diputación, lamenta las tres semanas perdidas de trabajo por culpa de ADIF y del máximo responsable de los servicios ferroviarios en España, el propio Puente al que le piden su dimisión.

Mientras el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que ayer retrasó la fecha de reapertura un mes -hasta finales de abril- ha enviado un comunicado este miércoles defendiendo el desarrollo de las obras de reparación alegando que la tardanza en los plazos de apertura se deben a "una cuestión de seguridad", a lo que van a dar prioridad y para tranquilizar a la provincia de Málaga explican que la previsión de reapertura del servicio de AVE se irá revisando cada quince días. Aún así, la decisión llega más que tarde puesto que estamos a diez días del comienzo de la Semana Santa donde miles de personas asisten a las procesiones de la provincia y de la capital declarada de Interés Turístico Nacional por sus procesiones, entre las que está la del Cristo de la Buena Muerte, de la Legión.

Los efectos ya los están padeciendo los taxistas que no recogen clientes en la estación de tren María Zambrano. "Apenas tienen negocio" ha explicado a Es Noticia Francisco Salado quien ha explicado que "cuando esto termine las pérdidas económicas van a ser de cientos de millones de euros" y que tienen contabilizado que para el 14 de abril se habrán perdido 195.000 turistas en la Costa del Sol "con la consecuente falta de ingresos y de empleo". Hace una semana la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) explicó que las pérdidas ascenderían a 300 millones de euros, lo que supone más del 17% de todo lo que pretendían facturar en el primer trimestre de 2026.

Desde que se canceló el servicio de AVE Madrid- Málaga hace más de un mes, los pasajeros deben coger varios medios de transporte para llegar a su destino. Primero el tren hasta Antequera y allí Renfe pone a su disposición un servicio de traslado por carretera hasta Málaga, lo que retrasa demasiado el viaje. Algo de lo que se queja el presidente de la Diputación, Francisco Salado recordando que están perdiendo "competitividad, credibilidad como destino seguro -que hemos construido durante setenta años- y de imagen". De ahí que reclame que, cuando acabe todo esto, el Gobierno de España "tendrá que hacer una campaña especial – que nos la debe- para recuperar la credibilidad de nuestro destino, que es uno de los destinos más importantes del mundo".