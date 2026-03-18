Los alimentos que más han subido de precio en el último año
Los alimentos registraron una tasa anual del 3,2%, dos décimas superior a la de enero, según la comparativa del IPC de febrero publicada por el INE.
Ave
La carne de pollo se ha encarecido un 3,8% con respecto a febrero de 2025.
Otras carnes
Las proteínas de origen animal están subiendo de precio. En concreto, la categoría "otras carnes" (conejo, venado, jabalí, equino...) se ha encarecido un 4,8% en el último año.
Frutos secos
Los frutos secos y las frutas en conserva han subido de precio un 4,9% con respecto a febrero de 2025.
Pescado fresco
Siguiendo la tendencia del resto de proteínas animales, el pescado fresco y el congelado se han encarecido un 5,5% en el último año.
Fruta fresca
Las frutas frescas es uno de los productos que más se ha encarecido en el último mes y acumula un 6,2% de subida con respecto al año pasado.
Café y cacao
El INE agrupa en una misma categoría el café y el cacao, dos productos que alcanzaron precios récord en 2025. Ahora mismo son un 7,5% más caros que en febrero del año pasado.
Legumbres y hortalizas
El grupo de las legumbres y hortalizas, esencial en la alimentación de los hogares españoles, acumula un 8,4% de subida en el último año.
Carne ovino
El cordero mantiene su ascenso imparable y ya acumula un 8,5% de subida en el último año.
Carne de vacuno
No podía ser una excepción a la tendencia de las proteínas animales. El precio de la carne de vacuno ha subido un 15% en el último año.
Huevos
Los huevos siguen liderando la inflación de los productos alimentarios en la comparativa anual del IPC de febrero, con un incremento del 30,1% respecto al mismo mes del año anterior.