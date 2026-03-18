Meloni sí reacciona a la crisis: 25 céntimos menos por litro de combustible y desgravaciones para transportistas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este miércoles una importante batería de medidas económicas encabezada por una reducción del precio del combustible de 25 céntimos por cada litro. Esta decisión se enmarca dentro de un nuevo decreto ley adoptado de urgencia este jueves para hacer frente al notable aumento de los precios de los carburantes, una consecuencia directa de la reciente escalada del conflicto en Oriente Próximo y, de forma particular, del bloqueo comercial en el estratégico estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje en vídeo difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo transalpino ha detallado que el decreto aprobado contempla esencialmente tres pilares fundamentales. "Primero, reducimos el precio del combustible en aproximadamente 25 céntimos por litro para todos. Segundo, introducimos una desgravación fiscal para los transportistas equivalente al aumento de los costes de combustible que les supone", ha señalado Meloni, quien también ha querido destacar que este alivio impositivo "también se contempla para los pescadores", dos de los sectores más castigados por la actual coyuntura energética.

Continua senza sosta il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti. pic.twitter.com/PmUO52ZFQU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 18, 2026

El tercer punto de este paquete de urgencia consiste en la creación de un mecanismo antiespeculación. Con esta herramienta, el Gobierno de Italia busca intervenir con precisión quirúrgica en el mercado para "vincular estrictamente el precio que las compañías petroleras y distribuidoras cobran a los consumidores a la variación real de los precios internacionales". El propósito de la medida gubernamental es asegurar la transparencia comercial y evitar distorsiones en el mercado que acaben perjudicando al ciudadano final.

"No queremos que estos recursos que estamos invirtiendo, que son dinero italiano, acaben en manos de especuladores", ha manifestado de forma tajante la primera ministra. En este sentido, ha explicado que el nuevo mecanismo normativo "permitirá detener de inmediato los aumentos de precios injustificados, garantizando que las compañías petroleras y distribuidoras reduzcan sus precios a nivel de distribuidor en consonancia con el descenso de los precios internacionales del crudo".

La dirigente ha defendido la idoneidad de estas tres medidas como parte central de sus esfuerzos gubernamentales ante la inestabilidad global, fijando un claro objetivo inmediato: frenar el alza de precios vinculada a la crisis geopolítica, una tensión internacional que su gabinete sigue de cerca y para la que "todos estamos trabajando para ponerle fin cuanto antes". La seguridad económica de los ciudadanos es la prioridad ante la amenaza del bloqueo comercial.

"El mensaje que queremos transmitir a la ciudadanía es sencillo: seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar la especulación sobre lo que está sucediendo y para impedir que las consecuencias de la crisis afecten a las familias y empresas de este país", ha asegurado. Finalmente, Meloni ha querido destacar que, gracias a la decidida acción de su Ejecutivo, que ya había "activado todos los mecanismos para intervenir en casos de aumentos anómalos en las gasolineras", el impacto de la crisis ha sido mitigado de forma efectiva, logrando que "el aumento de precios en Italia haya sido inferior al de los principales países europeos".