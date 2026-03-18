Nace NODUS, la infraestructura que convierte la inteligencia artificial en capacidad operativa gobernada

NODUS, la plataforma que redefine cómo las empresas integran la inteligencia artificial con gobernanza y criterio, se presenta al mercado con la vocación de permitir a las organizaciones crecer y escalar su capacidad operativa sin multiplicar su estructura.

La inteligencia artificial está redefiniendo la estructura del trabajo y los procesos empresariales, pero la mayoría de las organizaciones todavía la adoptan de forma dispersa. La falta de visión estratégica genera un ecosistema fragmentado que provoca complejidad y no permite capturar el valor real de la tecnología.

NODUS explicó que nace "para resolver este vacío". Se trata de una infraestructura operativa que permite desplegar, gobernar y escalar Digital Workers dentro de la empresa de forma arquitectónica y estructural. NODUS propone un nuevo modelo operativo, en que las personas aporten criterio, decisión y visión estratégica, mientras que los Digital Workers aporten capacidad operativa, velocidad y consistencia.

El modelo NODUS se basa en la integración de una infraestructura de trabajadores digitales que se conectan con los sistemas corporativos existentes de la compañía. Esto facilita enormemente los procesos internos de adopción del modelo, al mismo tiempo que evita los errores que en otros casos genera la implementación dispersa de la inteligencia artificial en muchas empresas.

NODUS OS

La compañía ha desarrollado NODUS OS, el sistema que ordena y gobierna la inteligencia artificial dentro de la organización. No se limita a ejecutar tareas, sino que establece el marco operativo que permite coordinar personas, procesos y trabajadores digitales dentro de una misma arquitectura.

NODUS OS es la capa de inteligencia aplicada que conecta personas, trabajadores y sistemas corporativos. Se integra sobre los sistemas existentes de la empresa y permite que los Digital Workers trabajen dentro de los procesos reales de la empresa con contexto, memoria y coordinación entre ellos, asumiendo tareas repetitivas y de soporte, analizando información, dando soporte a decisiones y escalando a humanos si es necesario.

La incorporación de los trabajadores digitales representa un punto de inflexión, supone un nuevo modelo empresarial en el que destaquen las organizaciones híbridas: aquellas en que las personas aporten criterio, decisión y visión, mientras que los Digital Workers aporten capacidad, velocidad y consistencia.

Albert Pijuan, ceo de NODUS, destaca los beneficios de la implementación arquitectónica de la inteligencia artificial: "En este nuevo escenario, el valor diferencial de las organizaciones no será sólo adoptar inteligencia artificial, sino ser capaces de gobernarla con criterio, arquitectura y control empresarial. Esta es la ventaja competitiva que ofrecemos desde NODUS".

A pesar de ser una empresa joven, ya cuenta con varias compañías que han confiado en su modelo para integrar la inteligencia artificial arquitectónicamente. Sectores como la agroalimentación, la ingeniería o la construcción ya apuestan por la infraestructura de NODUS, que ha permitido a empresas crecer con control, trazabilidad y decisiones fundamentadas.