La crisis de vivienda que atraviesa España pone cada vez más de manifiesto, salvo para el Gobierno de Pedro Sánchez, que existe un desfase entre la vivienda que se construye al cabo del año y los nuevos hogares que se crean, siendo ya este déficit de más de 515.000 viviendas solo entre los años 2021 y 2024, como ya contamos en Libre Mercado.

Uno de los puntos más importantes que explican esta falta de construcción de vivienda, y que pocas veces se tiene en consideración, es el impacto de la normativa regulatoria sobre la nueva construcción de edificios residenciales y sobre los precios actuales de la vivienda. Sobre este asunto trata un reciente paper que estudia el impacto de la regulación en Suiza sobre los precios de la vivienda.

Este estudio, elaborado por los investigadores Simon Büchler, Vera Götze, Lukas Hauck y Nicola Stalder, tiene en cuenta cuatro medidas clave de la restricción de la planificación espacial: 1) las reservas de suelo para la construcción de edificios residenciales, 2) las restricciones de densidad (como el número de viviendas que se pueden construir en un terreno o la altura máxima de los edificios), 3) la denegación de permisos de construcción y 4) las restricciones regulatorias generales.

A mayor regulación, vivienda más cara

Los autores observan que, "en los municipios con menos reservas de suelo para la construcción residencial, las perturbaciones de la demanda generan un mayor crecimiento en los precios de la vivienda". Lo mismo ocurre cuando las otras tres medidas que hemos mencionado se vuelven más estrictas. A mayor regulación, mayores precios en la vivienda.

Algo que destacan los autores de este estudio es que los resultados aplicados a Suiza no se limitarían al país helvético, sino que podrían ser replicados en otros países con un sistema parecido. "Al aprovechar el marco de planificación descentralizado de Suiza, caracterizado por una autonomía municipal considerable, nuestros resultados son relevantes para otros países con estructuras de gobernanza igualmente fragmentadas, entre ellos EEUU".

Precisamente el modelo español es similar al de Suiza en ese sentido, ya que los Ayuntamientos tienen un enorme poder a la hora de calificar el suelo de urbanizable o no urbanizable, de conceder licencias urbanísticas, etc., de manera que los resultados observados en Suiza también serían replicables en España, donde la falta de construcción de vivienda en comparación con los hogares que se crean hace que se dispare el precio de la vivienda.

Un estudio aplicable a España

Por lo tanto, este estudio sobre cómo influye el grado de regulación en materia de vivienda en Suiza —y que resulta aplicable también a España— refuerza la idea de que una normativa más estricta a la hora de construir viviendas limita y restringe dicha construcción, lo que contribuye a elevar los precios de la vivienda al no edificarse tanta como se necesita.

En resumidas cuentas, este informe es una prueba más de que en España no solo se necesita construir más vivienda, sino que también hay que reducir y simplificar la normativa sobre su construcción, para que el precio final acabe cayendo y para que las nuevas generaciones de españoles puedan poseer una vivienda, algo que cada vez parece más difícil.