Andalucía estudia denunciar al Gobierno por el corte del AVE a Málaga

La Junta de Andalucía está analizando junto a su Gabinete Jurídico la posibilidad de emprender acciones legales para exigir al Gobierno central responsabilidad patrimonial por la prolongada interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Málaga. Según el Ejecutivo autonómico, esta situación está generando un perjuicio incalculable para la marca de la región y, muy especialmente, para la Costa del Sol.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha confirmado este jueves que, si los servicios jurídicos lo avalan, no dudarán en acudir a los tribunales. Durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio, la también portavoz autonómica ha dejado claro que la Administración no puede quedarse de brazos cruzados ante un escenario que está provocando pérdidas millonarias en el tejido productivo local.

Estas graves consecuencias económicas golpean de manera directa a los bolsillos de las familias, a los trabajadores autónomos y al pequeño comercio, que ven cómo la acentuada caída del turismo amenaza la viabilidad de sus negocios y frena de manera alarmante la contratación de personal. España ha reprochado al Ministerio de Transportes su evidente falta de previsión, recordando que la Administración central ha llegado a ofrecer hasta tres fechas distintas para la reanudación del servicio tras los temporales, fijando la última para finales de abril, un horizonte que tampoco genera ninguna certidumbre.

La titular de Economía ha calificado de inaceptable e impensable el hecho de que una provincia eminentemente turística como Málaga se haya quedado sin trenes de alta velocidad durante los días clave de la Semana Santa. "Era una línea roja que han cruzado porque, al final, lo que estamos viendo es que los servicios públicos y las inversiones ferroviarias están colapsados", ha aseverado, denunciando al mismo tiempo la absoluta dejación y falta de responsabilidad política por parte de los ministros del gabinete de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha instado al Ejecutivo nacional a dar la cara de una vez por todas y a aprovechar el Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes para aprobar de manera inmediata un paquete de medidas compensatorias. Entre las diferentes iniciativas propuestas, ha sugerido el impulso de campañas de promoción de cara a la inminente temporada estival, aplicar bonificaciones especiales en los billetes de avión a la capital malagueña o establecer la gratuidad en los peajes de la Costa del Sol, lamentando que la respuesta habitual sea mirar para otro lado.

Para ilustrar el clamoroso agravio comparativo que sufre su comunidad, la consejera ha recordado la reciente crisis de los trenes de cercanías en Cataluña, que se saldó rápidamente con dos ceses y el traslado forzoso del secretario de Estado de Transportes a Barcelona. "El Gobierno debe tomarse en serio a Andalucía y dar una fecha exacta", ha sentenciado la portavoz, tras subrayar que los retrasos en el AVE son hoy más frecuentes que nunca e incluso llegaron a dejar tirada en la vía a la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.