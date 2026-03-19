El CEO de Ryanair vuelve a la carga contra Bustinduy: "Es un idiota, cuanto antes lo echen del cargo mejor"

Una de las empresas que se ha enfrentado frontalmente a los continuos ataques procedentes del Gobierno de España es Ryanair. Lo cierto es que la aerolínea irlandesa no ha dudado en responder a los responsables del Ejecutivo de Sánchez, cuyos ministros de Consumo, Pablo Bustinduy, y Transportes, Óscar Puente, han protagonizado los señalamientos a la empresa. De hecho, Ryanair ha llegado a llamar "ridículo" a Bustinduy. Precisamente, el CEO de la aerolínea, Michael O'Leary, se ha vuelto a referir este jueves al ministro de Consumo español, a quien ha calificado de "idiota".

Nuevo enfrentamiento

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha cargado nuevamente contra el ministro de Consumo español, Pablo Bustinduy, quien ha atacado en diversas ocasiones a la compañía, señalándola concretamente por, supuestamente, prestar un servicio deplorable a sus usuarios. Así las cosas, refiriéndose a Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación, O'Leary ha asegurado que "es un idiota", subrayando que "cuanto antes lo echen del cargo, mejor".

De este modo, el CEO de la aerolínea irlandesa ha explicado que en la compañía no mantienen ninguna relación con el ministro de Consumo, enfatizando que "la multa bancaria que se inventó su departamento es claramente ilegal". Así, ha recordado que la Comisión Europea ya ha iniciado un procedimiento de infracción y él lo va a perder. Con todo, en estas declaraciones, el CEO de la aerolínea también ha querido destacar la falta de experiencia de Bustinduy.

Concretamente, Michael O'Leary ha subrayado que "sus padres fueron ministros en el Gobierno de España y él no tiene ni idea de lo que quieren los consumidores", defendiendo que, pese a las diversas declaraciones realizadas por el ministro en los últimos meses en relación con el servicio que presta la compañía, "los consumidores quieren tarifas más bajas en España, no el derecho a llevar dos, tres o cuatro maletas". "No es más que otro ministro desconectado de la realidad en un Gobierno español en crisis", ha concluido.

En cualquier caso, como hemos indicado, esta no es la primera vez en la que se enfrentan Ryanair y el Ejecutivo. Uno de los motivos que ha tensado la relación entre el Gobierno y la compañía fue la sanción impuesta por el Ministerio de Consumo a Ryanair por más de 107 millones de euros, al considerar que esta aerolínea, junto con otras cuatro que ofrecen vuelos low cost, habían cometido supuestas "prácticas abusivas", como exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina o el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.

Del mismo modo, Ryanair también ha denunciado públicamente la decisión de Aena de subir las tasas aeroportuarias que tienen que abonar las aerolíneas. Precisamente, el pasado mes de octubre la compañía anunció que recortaría tres millones de asientos en España por este tasazo. Con todo, como hemos publicado en Libre Mercado, en este sentido la aerolínea ha señalado que no logra cubrir más de la mitad de los asientos.