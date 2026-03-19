El marisco gallego, contra las cuerdas: retiradas 30 toneladas de almejas y berberechos muertos

La costa gallega atraviesa una situación crítica tras los temporales de este invierno. Las cifras que llegan desde las rías no dejan lugar a dudas: hay una mortandad masiva del marisco, se han suspendido algunas campañas y cientos de familias están pendientes de recibir ayudas para sobrevivir.

En la ría de Noya (La Coruña), medio centenar de mariscadores han retirado cerca de 12 toneladas de marisco muerto, principalmente almeja y berberecho, solo este miércoles. El pasado 4 de marzo ya se habían retirado otras 17 toneladas. En total, casi 30 toneladas en apenas unos días.

El problema no es solo lo que se recoge, sino lo que queda. Según explican desde el sector, todavía hay grandes cantidades de concha acumulada en la orilla y en zonas de entrada de la ría. Se prevén nuevos trabajos en los próximos días, e incluso no se descarta el uso de maquinaria si las mareas vivas de las próximas semanas lo confirman.

Pero el golpe más duro no está en la limpieza, sino en la producción. Los muestreos realizados tras las lluvias de enero y febrero dibujan un escenario demoledor: ha muerto el 90% del berberecho, el 60% de la almeja japónica y el 95% de la almeja babosa. Con estos datos, la campaña de marzo y abril se da por perdida.

Detrás de estas cifras hay cerca de 400 mariscadores a pie que ahora se quedan sin actividad y a la espera de que la Xunta declare el cierre por fuerza mayor para poder acceder a ayudas. El horizonte se traslada a octubre, aunque en el sector nadie se muestra especialmente optimista.

El mejillón tampoco se salva

La situación no se limita a Noya. En la ría de Arosa, otro de los motores económicos de Galicia, el mejillón atraviesa una crisis silenciosa pero potencialmente igual de grave. Las lluvias masivas han reducido la salinidad del agua hasta niveles que los moluscos apenas pueden soportar.

El resultado es una mortandad que sigue calculándose y que preocupa seriamente al sector. Por el momento, los indicios son claros: alta mortalidad, daños en la cría y un impacto que no solo afecta a la campaña actual, sino también a la próxima. En muchos casos, ni siquiera es fácil saber si el mejillón está vivo o muerto sin esperar varios días.

Incertidumbre y posibles ayudas

Ante este panorama, el sentimiento que domina en el sector es la incertidumbre. Las lluvias han cesado, pero el daño ya está hecho. Ahora toca medir la profundidad de esta crisis y, sobre todo, calcular cuánto tiempo llevará recuperarse.

Porque la gran pregunta ya no es solo cuánto marisco se ha perdido, sino cuánto tardará Galicia en volver a producir con normalidad. Y esa respuesta, hoy por hoy, nadie se atreve a darla con seguridad.