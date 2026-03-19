El precio del petróleo ha registrado un fuerte repunte este jueves tras una escalada de ataques en Oriente Próximo que afectan directamente a infraestructuras energéticas estratégicas. Concretamente, antes de la apertura de las bolsas europeas, el barril de Brent ha llegado a superar los 113 dólares, habiéndose incrementado más de un 5%, muy lejos de los 72 dólares en los que cotizaba antes del inicio de los ataques sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el West Texas también ha mostrado subidas, aunque más moderadas. De este modo, subía un 0,2%, hasta los 95,71 dólares. Asimismo, el precio del gas en España se situaba en el entorno de los 54 euros por megavatio/hora.

La fuerte subida del crudo y del gas este jueves se produce después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo. En concreto, Irán ha atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Laffan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.

Con todo, el comportamiento del petróleo en los últimos días refleja una elevada volatilidad. La semana pasada, el Brent llegó a alcanzar los 119 dólares por barril, en un contexto de incertidumbre creciente sobre la duración del conflicto y sus consecuencias sobre el suministro energético.

Ataques a infraestructuras energéticas

La subida del crudo se produce tras una serie de ataques que han afectado a instalaciones clave del sector energético en la región. Irán ha lanzado misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar, después de que Israel bombardeara el campo de gas South Pars, uno de los más importantes del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que Israel no volverá a atacar el yacimiento de South Pars salvo que Irán actúe de nuevo contra "un país inocente". Según ha explicado, Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí, y ha subrayado que Qatar tampoco estaba implicado. Además, ha indicado que Irán respondió al bombardeo israelí sin disponer de información completa sobre lo ocurrido, lo que derivó en el ataque contra instalaciones qataríes.

Por su parte, la empresa estatal QatarEnergy ha confirmado que varias de sus instalaciones han sido alcanzadas por misiles, provocando incendios de gran magnitud y "daños adicionales considerables". Las autoridades del país han asegurado que los tres incendios declarados en la zona industrial han sido controlados.

Así las cosas, la evolución del precio del petróleo también está marcada por la situación en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético mundial. Por esta vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo marítimo global, además de grandes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes.

Los ataques registrados en la zona han provocado una casi paralización del tráfico marítimo, lo que ha obligado a los países productores del Golfo a reducir su producción. Esta situación ha contribuido a la escalada tanto del petróleo como del gas. En los últimos días se han registrado nuevos incidentes contra buques petroleros. Las autoridades marítimas británicas han informado de que un barco fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido a 7,4 kilómetros de Ras Laffan. Otro ataque similar ha provocado un incendio a bordo de un buque situado a unos 17,7 kilómetros al este de Jawr Fakan, en Emiratos Árabes Unidos, dentro del área del estrecho de Ormuz.

Impacto financiero

La tensión geopolítica también se ha trasladado a los mercados financieros internacionales. En Estados Unidos, los principales índices bursátiles cerraron la jornada del miércoles en negativo, con caídas del 1,6% en el Dow Jones y del 1,4% en el Nasdaq, tras la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés. En Asia, las bolsas han registrado descensos generalizados. El índice Nikkei japonés ha caído cerca de un 3,6%, mientras que el Kospi surcoreano ha retrocedido un 2,7%. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong ha bajado cerca de un 0,7% y la Bolsa de Shanghái ha cedido un 1,4%.

En Europa, los mercados anticipaban aperturas con pérdidas superiores al 1%, a la espera de la reunión del Banco Central Europeo, en la que se prevé que mantenga los tipos de interés sin cambios, así como la posibilidad de que en los próximos meses suban de nuevo los tipos de interés. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una caída del 1,43%, lo que ha situado al índice por debajo de los 17.100 puntos en los primeros compases de la jornada. Asimismo, posteriormente, ha llegado a registrar una caída del 2,5% en un contexto en el que el Euríbor se mantiene consistente en el 2,55%.