Moncloa pide la cabeza de Ángel Escribano por escrito y ante la CNMV

El holding público SEPI, herramienta utilizada por el Gobierno para entrar en empresas privadas como Telefónica o Indra, utiliza el "conflicto de intereses" que sugiere la compra por parte de Indra de la empresa propiedad del presidente de Indra y que no le ha molestado aparentemente hasta ahora, para forzar la salida del presidente, que según las fuentes consultadas por Libre Mercado, se niega a claudicar ante Sánchez. "Escribano no es Pallete: él sí es dueño de la compañía", advierten fuentes cercanas al presidente de Indra.

En la noche de este jueves la SEPI, presidida por Belén Gualda González, emitió un comunicado a la CNMV lanzando un ultimátum a Indra en el que, aunque expresamente no pide la cabeza de Ángel Escribano, es lo que solicita. Pide acabar con el "conflicto de intereses", pero que no sea renunciando a la absorción de EM&E, la empresa de los hermanos Escribano.

Resulta llamativo que si para la SEPI lo primordial es que se produzca la operación, quiere decir que para la SEPI la absorción es estratégica más allá de que sea propiedad del presidente de Indra. Esto sugiere por sí mismo, la resolución del conflicto de intereses. Sin embargo, la SEPI desliza que es necesario que salga Escribano de la ecuación. Pero el primer ejecutivo de Indra parece no querer dejar que le tuerzan el brazo.

Absorción o compra de una mayoría de EM&E

Aquí hay varios aspectos de la operación que hace saltar todo por los aires que a menudo se pierden en la batalla. La primera es que la absorción de Mecanizados Escribano ya estaba en el porfolio de posibles operaciones corporativas de Indra desde que su CEO era Ignacio Mataix, que dejó la compañía en 2023, mucho antes de la llegada de Ángel Escribano a la presidencia de Indra.

Por otro lado está el control del mayor paquete accionarial del gigante de defensa. SEPI no quiere perder el control y actualmente tiene el 28% de las acciones. Escribano tiene el 14,3%. Si la operación se desarrolla mediante la absorción que quieren los hermanos Escribano y que aparecía en los papeles de Mataix, SEPI vería diluirse su participación al entorno del 20%, mientras que el compromiso de Escribano sería el de no superar el 30% del capital de Indra ni tampoco a la SEPI.

Por su parte Belén Gualda, presidenta de la SEPI apuesta por otra operación: la compra de una mayoría de EM&E por parte de Indra, algo que desde un primer momento no gustaba a los hermanos Escribano, aunque en última instancia se abrieron a negociar fórmulas alternativas que abundaran en el crecimiento de Indra como gigante nacional de defensa. Un viejo sueño que desde hace años Ángel Escribano ha confesado a todo aquel que ha podido hablar con él antes de llegar a la presidencia de Indra.

Ultimátum

Ahora el ultimátum está encima de la mesa: o se resuelve el "conflicto de interés" de su presidente, Ángel Escribano, o no habrá luz verde para la integración de su firma familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

En el comunicado remitido a la CNMV al filo de la medianoche —una hora habitual para las maniobras de calado de la era sanchista—, la SEPI, que controla el 28% de Indra, manifiesta su "preocupación" por la influencia de los hermanos Escribano en la operación. Según el documento firmado por Belén Gualda, la comisaria política del Gobierno en el holding público, el hecho de que Indra pretenda adquirir la empresa de su propio presidente es un obstáculo insalvable, despreciando de un plumazo las medidas de mitigación que la compañía ya tenía en marcha.

Esta maniobra confirma los rumores que circulaban desde el pasado martes y que apuntaban a un intento de purga en la cúpula de Indra. Sin embargo, el presidente de la tecnológica no parece dispuesto a seguir el guion escrito en el palacio de la Moncloa.

Según han confirmado fuentes conocedoras de la situación a este diario, Ángel Escribano no tiene la más mínima intención de abandonar la presidencia. El directivo, que cuenta con un apoyo abrumador de la junta general de accionistas (un 98,49% votó a su favor el pasado junio), se siente respaldado no solo por el consejo, sino por los grandes fondos de inversión como Amber o Third Point, que ven en su gestión y en la compra de EM&E una operación estratégica de valor incuestionable.

El pulso tendrá su punto álgido el próximo miércoles 25 de marzo, fecha en la que se reunirá el Consejo de Administración de Indra para tratar la operación con EM&E. No obstante, la batalla podría decantarse este mismo viernes, día en el que se prevé un encuentro de alto voltaje entre Escribano y la presidenta de la SEPI.

Moncloa busca el control total de una empresa clave para la seguridad nacional y la gestión de fondos europeos, pero se ha topado con un hueso duro de roer. Escribano, fiel a su estilo, parece decidido a aplicar su propio manual de resistencia frente a Sánchez.