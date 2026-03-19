Cuando un país afronta una crisis externa, la función del Gobierno es reducir la incertidumbre. Es lo mínimo que se le puede exigir a quien gestiona las instituciones: que no añada ruido al ruido. La crisis en el Golfo Pérsico ha disparado la volatilidad en los mercados de crudo y gas, y España, como economía importadora de energía, es especialmente vulnerable. Pero el mayor riesgo para España hoy no viene de Irán, sino de la Moncloa.

Deudas sí, presupuestos no

Empecemos por lo más básico. España lleva gobernándose con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aprobados en noviembre de 2022. Es decir, unas cuentas públicas diseñadas por un Congreso de composición diferente al actual, en un contexto macroeconómico que ya no existe. El Gobierno ha incumplido tres años consecutivos el plazo constitucional de presentación. No es un detalle menor. Una prórroga presupuestaria continuada hurta al Parlamento su función de control y distorsiona la asignación de recursos públicos. Sin presupuestos actualizados no hay planificación fiscal a medio plazo, no hay consolidación estructural y no hay señal creíble de disciplina para los inversores que financian nuestra deuda.

Y la deuda es precisamente el flanco más expuesto. A septiembre de 2025 la deuda PDE ascendía a 1,71 billones de euros. Casi la mitad, 831.000 millones, está en manos de inversores no residentes. Son fondos gestionados desde Nueva York, Londres, Fráncfort y Tokio. Gente que evalúa riesgo cada mañana y que no distingue entre retórica electoral y política real: solo lee datos, prima de riesgo y coherencia institucional. Mientras tanto, según el Boletín Estadístico del Banco de España, la cartera de deuda española del BCE se ha reducido en casi 70.000 millones desde 2022, pasando de 426.000 a 358.000 millones. Nuestro mayor comprador institucional se retira y necesitamos que el mercado privado ocupe ese hueco. Un mercado que exige previsibilidad.

¿Y qué ofrece el Gobierno? Confrontación diplomática como táctica electoral. España ha tensado su relación con Estados Unidos, cuyo mercado de capitales financia buena parte de nuestra deuda, y con Israel, en un momento en que la estabilidad en Oriente Medio es determinante para el precio de la energía que importamos. No se trata de ceder ante nadie, sino de no convertir la política exterior en un espectáculo de consumo interno cuando tus finanzas públicas dependen de la confianza internacional.

La nuclear sigue con energía

En el terreno energético, la irresponsabilidad es igual de visible. El Gobierno bloquea la prórroga de la central nuclear de Almaraz, que las propias empresas propietarias han solicitado por apenas tres años, y que la presidenta de la Comisión Europea ha recomendado mantener. En un contexto en el que el gas ha pasado de 30 a 60 euros el megavatio hora en cuestión de semanas y la temporada seca reduce la producción hidroeléctrica, prescindir voluntariamente de capacidad de generación libre de emisiones es un lujo que no nos podemos permitir. Y todo ello sin haber aprobado la regulación de almacenamiento que daría certidumbre a la inversión en baterías y centrales de bombeo, las tecnologías que deberían complementar a las renovables.

A este panorama se suma la persistencia del impuesto extraordinario a la banca, una medida que España adoptó en solitario entre los países desarrollados en 2022 y que penaliza al tercer mayor tenedor de deuda pública española, con 211.000 millones al cierre de 2025. Gravar a quien te financia no es progresismo, es imprudencia fiscal.

La Airef ha estimado que, a políticas constantes, la deuda podría retomar una senda ascendente a largo plazo, situándose en el 108,9% del PIB en 2041. El Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo presentado a Bruselas compromete un crecimiento medio del gasto primario neto del 3% anual, pero la propia Airef advierte de que no detalla las medidas necesarias para cumplirlo. Es un plan sin contenido real. Un compromiso sobre el papel que nadie sabe cómo se va a financiar.

La incertidumbre tiene un coste económico real. Se traduce en prima de riesgo, en tipos más altos, en menos inversión y en peores condiciones de financiación para familias y empresas. Un Gobierno serio, ante una crisis energética como la actual, aprobaría presupuestos, daría certidumbre regulatoria al sector energético, evitaría conflictos innecesarios con sus financiadores y reservaría margen fiscal por si las cosas van a peor. Este Gobierno hace exactamente lo contrario en cada uno de esos frentes. Bastiat escribió que el Estado es esa gran ficción en la que todo el mundo pretende vivir a costa de los demás. Hoy podríamos añadir: y en la que el Gobierno pretende que la incertidumbre no tiene coste mientras la genera sin parar.