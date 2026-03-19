Una azafata desvela cómo formarse gratis: "No tienes que pagar ninguna academia o curso privado"

Blanca, creadora de contenido y tripulante de cabina con su cuenta en redes sociales, Beplanb, ha desmontado uno de los mitos más extendidos sobre el acceso al mundo de la aviación: la necesidad de desembolsar grandes sumas en centros de formación privados. Según su experiencia directa, el acceso a la profesión es posible mediante convocatorias directas de las compañías aéreas, quienes se hacen cargo de la capacitación íntegra de los aspirantes a cambio de un compromiso laboral posterior.

Formación a coste cero y contrato garantizado

El acceso al sector no requiere de contactos previos ni de titulaciones costosas antes de la entrevista. La profesional detalla que existen aerolíneas que asumen la totalidad de los costes de instrucción, un proceso que en su caso culminó con un contrato de trabajo asegurado. El único gasto obligatorio que debe asumir el aspirante es el certificado médico oficial CC, cuyo precio oscila entre los 100 y 200 euros y cuenta con una validez de cinco años.

El proceso de selección: inglés y dinámicas

Para acceder a estas plazas de formación gratuita, las compañías realizan procesos de selección específicos para personal sin experiencia previa. Los requisitos fundamentales se centran en el dominio de idiomas, exigiendo habitualmente un nivel de inglés B2 como mínimo. Superado el filtro lingüístico, los candidatos deben enfrentarse a una entrevista personal y a una dinámica de grupo antes de ser admitidos en el programa de formación oficial de la compañía.

Siete semanas para obtener la licencia EASA

Una vez seleccionado, el periodo de instrucción reglamentario dura aproximadamente siete semanas. Durante este tiempo, los aspirantes reciben formación teórica y práctica intensiva para obtener la licencia de la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea). Tras superar los exámenes pertinentes, el profesional es destinado a una base operativa para comenzar su carrera. En el caso de Blanca, su primer destino fue Atenas, desde donde inició sus operaciones de vuelo tras completar el ciclo formativo sin haber invertido en academias externas.