El plan de choque aprobado por el Gobierno para hacer frente al impacto económico de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya ha provocado las primeras reacciones en dos de los sectores más afectados: el campo y el transporte. Y el tono general no es precisamente de satisfacción.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes un paquete de 5.000 millones de euros y 80 medidas que entrarán en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOE. Entre ellas, destaca un descuento de 20 céntimos por litro de combustible para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, además de una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%.

El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan aliviar la presión sobre sectores clave y contener el alza de los precios, especialmente en la cesta de la compra. Sin embargo, sobre el terreno, la acogida ha sido mucho más fría.

Transportistas: "Tardías y claramente insuficientes"

Las principales patronales del transporte no han tardado en mostrar su malestar. Califican las medidas como "muy decepcionantes, tardías o claramente insuficientes". Además, consideran que el descuento en el carburante se queda corto para compensar el fuerte incremento de costes que vienen arrastrando desde el inicio del conflicto.

Desde el sector recuerdan que en crisis anteriores, como la derivada de la guerra en Ucrania, sí se aprobaron ayudas directas por vehículo —de hasta 1.250 euros por camión—, una fórmula que ahora echan en falta. También reclaman una actualización del sistema de compensación del combustible.

Además, advierten de que la situación es crítica para muchas empresas, que ya operan con márgenes muy ajustados. La falta de liquidez y el aumento de los costes están llevando a algunas compañías a números rojos, un escenario que, según alertan, podría derivar en paros si no se adoptan medidas más contundentes.

El campo pide más ambición

En el ámbito agrario, la sensación es similar. Organizaciones de agricultores y ganaderos consideran que el plan del Gobierno "no está a la altura" de la gravedad de la situación.

Unión de Uniones señala que lo aprobado por el Gobierno relativo a la rebaja fiscal de combustibles y energía "es lo mínimo que cabía esperar" y que la reducción del IVA en el gasóleo y la ayuda de 20 céntimos por litro es una medida "meramente coyuntural" que se queda "muy lejos" de su reivindicación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad mínima en poste aplicada en precio en surtidor.

"Para afrontar con responsabilidad una crisis como esta hacen falta algo más que eslóganes a favor de la paz", han criticado desde Unión de Uniones, que pide que se constituya un fondo extraordinario de 1.500 millones de euros para la concesión de ayudas directas a las explotaciones agrícolas y ganaderas en los sectores más afectados, así como una reducción más amplia de la carga fiscal en insumos clave.

También critican que no se hayan incluido medidas como la rebaja general del IVA de los productos agrarios o soluciones específicas para el regadío, cuestiones que consideran esenciales para garantizar la viabilidad del sector.

Preocupación por el impacto en precios y suministro

Más allá de las críticas concretas, tanto transportistas como representantes del campo coinciden en una preocupación común: el posible impacto en la cadena de suministro y en los precios finales.

Si la situación se prolonga y no se refuerzan las ayudas, advierten, podrían producirse tensiones en el abastecimiento y nuevas subidas en productos básicos, lo que acabaría afectando directamente al consumidor.

Por ahora, el plan del Gobierno queda pendiente de su convalidación en el Congreso, donde aún podría incorporar cambios. Los sectores afectados confían en que ese trámite sirva para reforzar unas medidas que, en su opinión, se han quedado cortas ante una crisis de gran magnitud.