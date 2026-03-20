El campo carga contra el Gobierno por bloquear tratamientos eficaces contra las plagas en tomate y plátano

Los agricultores están hartos de competir con una mano a la espalda debido a las exigencias medioambientales europeas. La organización Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura que autorice de forma excepcional el uso de fitosanitarios eficaces para cultivos como el tomate, el plátano y el aguacate. También acusan al Gobierno de no estar dando respuesta a un problema que ya es urgente.

Según explica la asociación agraria en un comunicado, el Ministerio de Agricultura no quiere autorizar el uso de fitosanitarios eficaces para abordar los problemas que amenazan a los cultivos. Todo ello, a pesar de que la normativa europea permite actuar, destaca la organización. "En concreto, el artículo 53 del Reglamento (CE) 1107/2009 contempla autorizaciones excepcionales durante un periodo limitado cuando hay riesgos que no pueden controlarse por otros medios".

"La vía legal existe. Lo que falta en España es voluntad política para usarla en defensa del agricultor", comentan desde la organización. En este sentido insisten en que el Ministerio no puede despachar la situación con negativas, excusas reglamentarias y un listado teórico de alternativas. "Eso no es gestionar; eso es abandonar al productor", añaden.

El plátano y el 'doble rasero'

La situación es similar —o incluso más llamativa— en el plátano. Unión de Uniones denuncia que los productos importados pueden llegar al mercado europeo con residuos de sustancias que están prohibidas en la Unión Europea.

Según sus datos, los plátanos de terceros países pueden contener hasta nueve sustancias no permitidas en la UE y utilizar hasta 17 materias activas adicionales que no están autorizadas para el Plátano de Canarias.

Por eso, los agricultores españoles están sumamente indignados cuando, a pocos kilómetros de aquí, Marruecos no juega con las mismas restricciones, el Gobierno de Italia ha concedido exenciones de emergencia para controlar plagas en el pomodoro y Francia está restringiendo las importaciones de productos con sustancias prohibidas para los productores europeos, incluso cuando están por debajo de los límites permitidos en los productos procedentes de otros países.

"El mensaje que recibe el agricultor español es intolerable: al tomate se le dice que se apañe con lo que hay, aunque no sea suficiente, y al plátano se le obliga a competir contra producciones obtenidas con reglas que aquí no se admiten", lamentan. "Eso no es transición ecológica, ni rigor, ni defensa del interés general. Eso es castigar al productor nacional y premiar al que compite desde fuera con menos restricciones", concluyen.

Canarias: plagas al alza y pérdidas crecientes

Impacto de la cochinilla y la mosca blanca en el plátano

Desde Canarias, la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), integrada en Unión de Uniones, alerta además de un problema añadido: el aumento de plagas. Cultivos clave como el plátano y el aguacate están sufriendo la incidencia de la mosca blanca y la cochinilla, lo que está complicando el manejo de las explotaciones y afectando a la calidad de la producción.

El sector advierte de que la falta de herramientas eficaces está provocando pérdidas millonarias y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, en un contexto ya de por sí complicado.

Una vez más, el trasfondo de la queja es claro: competir sí, pero en igualdad de condiciones. Los agricultores no rechazan la competencia internacional —incluidos acuerdos como Mercosur—, pero piden que se les permita hacerlo con las mismas reglas.