El Gobierno deja a Málaga sin AVE en Semana Santa y Puente insulta a la prensa y al PP

El corte de la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga ha provocado un nuevo conflicto entre el Gobierno central y una autonomía. En este caso Andalucía, cuyo presidente Juanma Moreno, así como otros actores de su Ejecutivo, no solo han pedido la dimisión de Puente por no haber planificado bien las obras de mejora de la vía que se vio gravemente afectada por las lluvias torrenciales de principio de año, sino también alternativas de transporte para poder llegar en Semana Santa a Málaga con menos contratiempos. Y es que el corte provocado por la caída de un talud de trescientos metros sobre la vía a la altura de la localidad malagueña de Álora, ha convertido el viaje desde la capital de España en una excursión de cuatro horas y media ya que se obliga a los pasajeros a tener que interrumpir el viaje en tren en la estación de Antequera-Santa Ana y a seguir el trayecto por carretera gracias a los autobuses facilitados por Renfe.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, lleva días denunciando el "abandono intolerable" al que el Gobierno está sometiendo a Málaga ya que el fin de las obras —en un principio calculado para el 23 de marzo— se ha retrasado a finales del mes de abril, una vez pasada la Semana Santa con las consecuentes pérdidas económicas por la menor afluencia de turistas en estas fechas. Por lo que las obras se prolongarán más de dos meses y medio, lo que ha hecho estallar hasta al propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ayer recordó que tras "un problema de las Cercanías en Barcelona, hubo un cese fulminante" y que, sin embargo, los problemas con la alta velocidad en su comunidad se suceden uno tras otro, siendo el accidente de Adamuz (Córdoba) el más grave con 46 muertos y 150 heridos. Por eso recordó que con la crisis ferroviaria en Andalucía "no ha habido ni una sola responsabilidad ni por el accidente de Adamuz ni por la tardanza" en reanudar íntegramente la alta velocidad para Málaga tras el desplome de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga).

Sin embargo, tras días de silencio (no en redes sociales donde este miércoles en una sola hora se metió con Moreno, Feijóo y Ayuso), el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un vídeo en X para arremeter contra el Partido Popular y contra los medios de comunicación que hablan de pérdidas económicas millonarias. El PP demuestra "un grado de manipulación que es preocupante, porque decir que en Málaga van a perder 1.300 millones de euros porque no haya tren de alta velocidad en Semana Santa es un absoluto disparate", dice. Para ello se apoya en los datos de Semana Santa del año pasado cuando fueron 70.000 las personas que utilizaron el tren de alta velocidad para ir a Málaga (concretamente, según su cartera, algo más de 66.000 viajeros). Asegura que aunque haya un transbordo en autobús ahora, "hay 3.000 personas que diariamente llegan a Málaga con este servicio". Por eso ha calculado que, en realidad podrían ser 50.000 las personas que dejarían de utilizarlo, las cuales "tendrían que gastar en torno a 26.000 euros cada una en Málaga para justificar esas cifras", ha calculado.

Asimismo ha criticado la actitud "infantil" y la "pataleta" del PP en esta situación en la que, según ha explicado, están haciendo todo lo posible por restablecer el servicio lo antes posible. El presidente de la Diputación de Málaga ha denunciando que en las dos primeras semanas tras la caída del talud solamente había en una zona una grúa y un camión trabajando. Sin embargo, ahora Puente asegura que hay "75 personas trabajando allí y 23 máquinas, lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana". "Las posibilidades son las que son, están limitadas por la física. No podemos meter más máquinas" justificaba el ritmo de trabajo actual. Asegura en el vídeo de cuatro minutos que tardarán lo que "humanamente se pueda tardar para poner la vía en servicio con la máxima garantía de seguridad y las personas adultas lo que hacen ante estas cosas es comportarse como personas adultas, no como niños pequeños", insultaba a los populares.

El PP propone un plan de choque para Semana Santa

Mientras el PP sigue denunciando la "falta de previsión, sensibilidad y compromiso" del Ministerio de Fomento, que ya ha anunciado que la normalidad en esta conexión estratégica no se recuperará hasta finales de año, "condenando a Málaga a meses de aislamiento impropio de una provincia líder en España", dicen. Por eso han reclamado un plan de choque inmediato creando un puente aéreo Málaga-Madrid y la eliminación del peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas.

"Si el Gobierno es incapaz de garantizar una conexión ferroviaria digna, al menos debe asumir su responsabilidad y activar de inmediato un plan de choque con medidas reales y eficaces", ha reclamado este jueves Elías Bendodo, quien ha advertido de que "Málaga no puede quedarse parada mientras el Ejecutivo improvisa y llega tarde, como siempre".