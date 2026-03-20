El Gobierno llama a capítulo a Escribano: "Será un ultimátum que no podrá rechazar"

¿Ha terminado el manual de resistencia de Escribano? Ayer por la tarde protagonizó su segundo gran movimiento de resistencia en la presidencia de Indra contra los deseos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue precisamente quien le puso ahí. El Ejecutivo no quiere ver a Escribano ni un minuto más como presidente de Indra, y maniobra desde hace tiempo para sacarle de la ecuación. Ya en la primera semana de febrero, el Gobierno filtró que había convocado a Moncloa a Ángel Escribano, supuestamente para cesarle como presidente de Indra. Sin embargo, el ejecutivo reaccionó rápido y emitió un comunicado desmintiéndolo todo.
Este viernes se ha filtrado que Moncloa ha vuelto a convocarle. "Le van a poner un ultimátum que no va a poder resistir", dicen fuentes conocedoras de la operación a Libre Mercado. En ese ultimátum el Gobierno estaría jugando con la posibilidad de prescindir precisamente de EM&E, la compañía de la que es propietario Ángel Escribano, en los futuros contratos de defensa. Además, habrían maniobrado para que fondos como Amber, presidido por Joseph Oughourlian, que hasta ahora habrían manifestado estar alineados con Escribano, podrían haber cambiado de opinión.
Así, Ángel Escribano podría estar atravesando sus últimas horas como presidente de Indra, salvo que saque algún conejo de la chistera en su manual de resistencia.