El 'New York Times' tampoco se traga los eslóganes de Sánchez y Aagesen sobre el sol y el viento

Uno de los mensajes lanzados por Pedro Sánchez a su llegada al Consejo Europeo sobre las medidas para paliar la crisis de Irán fue que España estaba más preparada para afrontar ese "shock energético". "España puede mostrar buenos ejemplos de cómo su apuesta por las renovables puede hacer que nuestros conciudadanos sufran un menor impacto en el precio del gas", dijo, jactándose de que el peso de las renovables en el mix alcanza el 60% y de un precio mayorista de la electricidad bajo frente a otros países europeos. "Eso no es por casualidad, ha habido una apuesta consistente que nos ha hecho estar hoy a la vanguardia del despliegue renovable", dijo Pedro Sánchez a imagen de la ministra de Transición Ecológica, que en la misma línea lanzó, solemne, la frase: "El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el Estrecho de Ormuz".

Las verdades a medias de Pedro Sánchez y Sara Aagesen son fácilmente desmontables recordando lo que el presidente y la ministra olvidan, como hace este viernes Libre Mercado. El precio final, es decir, el que paga el ciudadano, es muy distinto al precio mayorista del que se jacta el Gobierno en sus gráficos, ya que olvidan sumar desde los impuestos hasta los costes del sistema, incluido ese mecanismo reforzado que supone la introducción de más gas para evitar un nuevo apagón y cuya factura continúa subiendo. Además, esa supuesta independencia del combustible fósil que vende Pedro Sánchez tampoco es tal, empezando por los transportes y terminando por los múltiples ámbitos en que los derivados del petróleo continúan resultando imprescindibles, como recuerda este viernes Manuel Fernández Ordóñez.

Los eslóganes del Gobierno no calan ni entre los analistas ni tampoco en algunas de las cabeceras internacionales en las que más se fija el Gobierno. El New York Times dedica este viernes un artículo al presidente español bajo este titular: "España dice que el sol la protege del aumento de los costes del gas. ¿Es verdad?".

La respuesta también es que no: "El relato es más complejo", dice el periodista tras citar las palabras del presidente, añadiendo el hecho, que no dijo Pedro Sánchez, de que la energía nuclear, con un 20% del mix, también contribuye a mantener bajos los precios del mercado mayorista.

El artículo recuerda a Pedro Sánchez que "incluso en España el sol no brilla eternamente", que hay sequías y que en invierno, "las renovables no son suficientes para mantener el sistema eléctrico", destacando cómo gas y nuclear son necesarias para "mantener las luces encendidas". Y ahí es cuando "las cosas se ponen difíciles", dice citando cómo funciona el mercado energético y cómo a veces es el gas el que marca los precios.

Citando a un analista, el artículo analiza "la historia completa" de los precios en España recordando cómo la situación actual se debe en buena parte a la abundancia de energía hidroeléctrica gracias a las lluvias y la menor demanda energética con el buen tiempo; cómo los impuestos y servicios de ajuste para garantizar la estabilidad de la red multiplican el precio final y cómo, aunque "la red eléctrica opere sobre todo con renovables, los hogares y vehículos aún se alimentan en su inmensa mayoría con petróleo y gas".

Concluye mencionando la complejidad que conlleva un sistema como el español recordando el apagón del que se cumple casi un año y que suma hoy un nuevo informe, el definitivo de los reguladores europeos, que sigue sin apuntar al culpable: "Las causas son complejas. Pero parece claro que al menos por ahora España aún necesita algo de gas y energía nuclear en el sistema para evitar las oscilaciones de la energía renovable".