Las medidas de Sánchez, al detalle: bajadas de impuestos, rechazo a tocar los alimentos y ataque a las empresas

Tensión, espectáculo y sobreactuación en el insólito Consejo de Ministros que ha tenido lugar este viernes. Pedro Sánchez había convocado esta reunión para aprobar las medidas del Gobierno para intentar paliar la crisis de precios que está azotando a la economía española por la guerra de Irán. Sin embargo, la cita se ha saldado con un show nunca visto.
El Ejecutivo de Sánchez ha estado 20 días evitando reaccionar al conflicto en Oriente Medio, y aunque tarde, hoy pretendía dar luz verde a sus planes. Pero todo se ha torcido desde primera hora de la mañana. Y es que, los miembros de Sumar se han negado a entrar en la sala debido a las discrepancias con los socialistas.
Dentro de este paquete, la intención de Yolanda Díaz era aprobar medidas que nada tienen que ver con las derivadas de la guerra de Irán, como más intervencionismo en el mercado del alquiler. Los socialistas, conscientes de que la idea de sus socios no obtendría el visto bueno de Junts o PP en el Congreso de los Diputados, no querían llevarse su enésimo varapalo parlamentario.
Sumar se rinde
Finalmente, Sumar ha acabado claudicando y ha entrado a la reunión tras una negociación personal entre Sánchez y Yolanda Díaz, tal y como ha publicado Libertad Digital. La líder de Sumar ha aceptado la división del Real Decreto en dos partes: la de los alquileres y el resto.
La primera parte consiste en rebajas fiscales, deducciones y subvenciones por valor de más de 5.000 millones de euros, así como una dudosa fiscalización a los beneficios de las empresas. La segunda incluye la prórroga de dos años en los contratos de alquileres.
Dentro de esos 5.000 millones, más de 2.500 millones procederán de rebajas fiscales, calcula el Gobierno. Eso sí, el Ejecutivo ha evitado aliviar el IVA de algunos alimentos, como sí hizo en la crisis de Ucrania (aunque sin incluir la carne o el pescado). Todo apunta a que la primera norma sí logrará luz verde en el Congreso mientras que la de los alquileres caerá.
Según el Gobierno, estamos ante "el mayor escudo social y económico de toda la UE". Estos son los detalles de la norma prevista que entrará en vigor desde mañana sábado hasta junio:
- Impuestos a la electricidad: bajan del 21% al 10% el IVA de la electricidad, reducen del 5,5% al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspenden temporalmente el impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE) desde el segundo trimestre. Habrá cláusula de desactivación si bajan los precios.
- Impuestos al gas: reducen al 10% el IVA el gas natural, pellets y leña.
- Butano: congelan del precio máximo de venta del butano y propano.
- Impuestos a los carburantes: bajan el IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos y la rebajan el impuesto de hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE. Según sus cálculos, se reduce hasta 30 céntimos por litro el carburante. Hacienda calcula que para un litro de gasolina que esté a 1,93 euros, si llenan un depósito de 55 litro, la reducción sería de 18,5 euros.
- Subvención a los carburantes: ayuda de 20 céntimos por litro de combustible, para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Además de una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Se gestionará a través de la AEAT y las devoluciones que reciben los profesionales. El profesional no tiene que hacer nada. La AEAT tiene sus consumos y por cada litro que consuma, se le abonará automáticamente explican fuentes de Hacienda. Los transportistas que no están en esta red, tendrán posibilidad de compensación. En el caso de los agricultores, se basarán en los datos del año anterior, explican. Esperan empezar a pagarlas en abril.
- Lluvia de deducciones verdes: aplicarán deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, nuevas ayudas para la climatización de edificios o el impulso de las inversiones en renovables. Serán temporales.
- Bono social: extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, refuerzo del bono térmico y prohibición de interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables.
- Peajes: bonifican en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que se ahorrarán unos 200 millones de euros.
- Persecución a las empresas: "se dota a la CNMC de nuevas capacidades de supervisión y sanción, para evitar eventuales abusos" con los precios.