Las medidas de Sánchez, al detalle: bajadas de impuestos, rechazo a tocar los alimentos y ataque a las empresas

Tensión, espectáculo y sobreactuación en el insólito Consejo de Ministros que ha tenido lugar este viernes. Pedro Sánchez había convocado esta reunión para aprobar las medidas del Gobierno para intentar paliar la crisis de precios que está azotando a la economía española por la guerra de Irán. Sin embargo, la cita se ha saldado con un show nunca visto.

El Ejecutivo de Sánchez ha estado 20 días evitando reaccionar al conflicto en Oriente Medio, y aunque tarde, hoy pretendía dar luz verde a sus planes. Pero todo se ha torcido desde primera hora de la mañana. Y es que, los miembros de Sumar se han negado a entrar en la sala debido a las discrepancias con los socialistas.

Dentro de este paquete, la intención de Yolanda Díaz era aprobar medidas que nada tienen que ver con las derivadas de la guerra de Irán, como más intervencionismo en el mercado del alquiler. Los socialistas, conscientes de que la idea de sus socios no obtendría el visto bueno de Junts o PP en el Congreso de los Diputados, no querían llevarse su enésimo varapalo parlamentario.

Sumar se rinde

Finalmente, Sumar ha acabado claudicando y ha entrado a la reunión tras una negociación personal entre Sánchez y Yolanda Díaz, tal y como ha publicado Libertad Digital. La líder de Sumar ha aceptado la división del Real Decreto en dos partes: la de los alquileres y el resto.

La primera parte consiste en rebajas fiscales, deducciones y subvenciones por valor de más de 5.000 millones de euros, así como una dudosa fiscalización a los beneficios de las empresas. La segunda incluye la prórroga de dos años en los contratos de alquileres.

Dentro de esos 5.000 millones, más de 2.500 millones procederán de rebajas fiscales, calcula el Gobierno. Eso sí, el Ejecutivo ha evitado aliviar el IVA de algunos alimentos, como sí hizo en la crisis de Ucrania (aunque sin incluir la carne o el pescado). Todo apunta a que la primera norma sí logrará luz verde en el Congreso mientras que la de los alquileres caerá.

Según el Gobierno, estamos ante "el mayor escudo social y económico de toda la UE". Estos son los detalles de la norma prevista que estará en el BOE mañana sábado y se prolongará hasta el 30 de junio: