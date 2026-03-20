Montero criticaba hace unos días las rebajas de impuestos que hoy pretende aprobar

En cuestión de días, María Jesús Montero ha pasado de criticar duramente las propuestas fiscales del Partido Popular (PP) a asumir medidas en una línea muy similar, todo ello enmarcado en el contexto de la crisis derivada de la guerra en Irán. El pasado 9 de marzo, la ministra de Hacienda desacreditaba las propuestas del PP para la crisis de precios que ha desatado la guerra de Irán, y hoy, las copia.

"Siempre plantean bajadas fiscales. No tienen una idea innovadora que nos permita ver que hay imaginación" señaló Montero en alusión al plan de propuestas de los populares. Pues bien, este viernes se ha filtrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende anunciar una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% como parte del plan de iniciativas que se debaten en Consejo de Ministros extraordinario. El plan en elaboración incluye además rebajas fiscales a la electricidad, como también pedían los populares.

Nuevo cambio de opinión

El pasado 9 de marzo, el el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, defendió la necesidad de implementar diversas bajadas de impuestos ante el impacto de la guerra de Irán, garantizando a las familias un ahorro de 900 euros al año. Sin embargo, desde el PSOE decidieron rechazar esta idea, defendiendo que la única alternativa que siempre presenta el PP es bajar los impuestos.

Concretamente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que "el Partido Popular sabe perfectamente que el Gobierno de España, ante las crisis que se plantean, (...) está explorando medidas como el presidente dijo desde el primer día y se pondrán en marcha en el momento en que los acontecimientos se vayan produciendo y, por tanto, se vayan elevando los precios de las materias primas o de la energía, que es lo que parece que va a ocurrir".

De este modo, subrayaba que "nunca se sabe, pero el recorrido de la guerra, la duración de la guerra es fundamental para calcular cómo se pueden impactar las economías domésticas y las economías industriales, pero por otra parte también parece que es inevitable que se puedan producir un incremento de los precios, porque en cualquier situación de guerra se produce un incremento de los precios". Al respecto, Montero incidía en que "esto es una de las consecuencias que tiene la guerra, que no solamente se pierden vidas humanas, se provoca sufrimiento, sino que se encarece la vida, se encarecen los precios de las materias primas y todo lo demás".

Así, denunciaba que "curiosamente el Partido Popular no nos va a sorprender: siempre lo que plantea es bajada fiscal", defendiendo que el PP "no tiene ninguna idea innovadora, ninguna idea que nos permita ver que tienen imaginación más allá de lo que ya el Gobierno hizo en otras ocasiones". Así, la ministra de Hacienda aseguraba que "lo que plantean es ni más ni menos que una parte fiscal que en la guerra de Ucrania ya el Gobierno la cometió, o sea que para ellos es un cortapega". No obstante, ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar, precisamente, las medidas propuestas por el PP y que decidió minusvalorar.