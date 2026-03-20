Qatar avisa al mundo de que tardará hasta cinco años en reparar su industria del gas

El ataque israelí a instalaciones iraníes del yacimiento South Pars, el mayor del mundo, llevó al régimen a atacar Ras Laffan, el inmenso complejo qatarí a unos 80 kilómetros de Doha que constituye la mayor plataforma de gas natural licuado del mundo. El hub, inaugurado en 1996 para impulsar las exportaciones de Qatar, que comparte con Irán el que es el yacimiento de gas más grande del mundo, ocupa 295 kilómetros cuadrados y procesa todo el gas que extrae el país y que luego envía al mundo desde el puerto de exportación de GNL más importante del planeta.

La pasada noche, QatarEnergy, la empresa estatal que explota el yacimiento y que interrumpió la producción unos días después de la ofensiva, precisó cuáles eran los "graves daños" que habían provocado las explosiones en el complejo. Los misiles habrían provocado una caída del 17 por ciento en la capacidad de exportación de GNL en el país y pérdidas de 20.000 millones. Además, avisaba de que estos "extensos daños a nuestra capacidad de producción tardarán en repararse hasta cinco años" y les obligarán a interrumpir contratos a largo plazo "por una situación de fuerza mayor", algo que impactará "al suministro en los mercados europeo y asiático".

Providing an update on the damage from the missile attacks on Ras Laffan Industrial City H.E. Minister Saad Sherida Al-Kaabi: The missile attacks reduced Qatar’s LNG export capacity by 17% and caused an estimated loss of $20 billion in annual revenue - Extensive damage to our… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

Según precisó, los ataques causaron daños en las unidades de producción de gas natural licuado 4 y 6, con una producción total de 12,8 millones de toneladas al año, lo que representa aproximadamente el 17 % de las exportaciones de Qatar. La línea cuatro está compartida entre QatarEnergy (66 %) y ExxonMobil (34 %) mientras que la línea 6 es una empresa conjunta entre QatarEnergy (70 %) y ExxonMobil (30 %). Las reparaciones en estas líneas llevarán "entre tres y cinco años" y afectarán especialmente a China, Corea del Sur, Italia y Bélgica.

También sufrió daños la planta Pearl GTL (Gas-to-Liquids), una instalación gestionada por Shell que transforma el gas natural en combustibles de alta calidad de combustión más limpia y produce aceites base utilizados para fabricar aceites de motor y lubricantes de alta calidad, así como parafinas y ceras.

Esta interrupción generará una pérdida en la producción de productos asociados, entre ellos el 24% de los productos condensados, el 6 por ciento de las exportaciones de nafta, el 6 por ciento de las exportaciones de azufre y el 14 por ciento de las exportaciones de helio.