Sánchez copia el plan del PP y bajará el IVA de los carburantes al 10%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes para anunciar un conjunto de medidas en respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán. De este modo, según informa Europa Press, entre las iniciativas que llevará a cabo el Ejecutivo, se incluye la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% como parte del plan de iniciativas que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros extraordinario.

La posible reducción del IVA en los combustibles supone un cambio respecto a la respuesta aplicada en 2022 tras la invasión de Ucrania, cuando el Ejecutivo optó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro. En esta ocasión, las patronales del sector y los gasolineros habían solicitado una vía fiscal, tras los problemas derivados de la gestión de aquella bonificación.

El plan en elaboración incluye además rebajas fiscales en electricidad, ajustes en el bono social eléctrico y medidas orientadas a garantizar el suministro energético. Según adelantaba la cadena SER, el paquete contemplará también la eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos, la supresión del impuesto especial eléctrico, actualmente en el 5%, y una reducción del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

No obstante, cabe destacar que estas medidas ya fueron propuestas por el Partido Popular previamente y que el Gobierno decidió rechazar esta iniciativa. Como hemos informado en Libre Mercado, el pasado día 9 de marzo el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, avanzó que desde el PP sostenían que era necesario implementar estas medidas para garantizar a las familias un ahorro de 900 euros al año.

Cuatro pilares del plan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá tras el Consejo de Ministros para detallar el contenido de este plan integral, que el Ejecutivo define como "proporcional, perimetrado y focalizado". El diseño del paquete se articula en cuatro dimensiones principales. La primera es de carácter estructural y busca reforzar la apuesta por las energías renovables, con incentivos a comunidades energéticas, autoconsumo y tecnologías como las bombas de calor, además de impulsar la electrificación.

El segundo bloque se centra en la reducción del coste energético y eléctrico mediante medidas fiscales. El tercero aborda la subida de los carburantes, con especial atención a sectores como el campo, la pesca, el transporte y las industrias electrointensivas y gasintensivas. Por último, el plan incorpora un apartado de escudo social, que incluye medidas como la prohibición de cortes de suministro energético a los consumidores más vulnerables.

Así las cosas, el Ejecutivo ha mantenido contactos previos con agentes sociales, sectores afectados y grupos políticos para perfilar el contenido del decreto. Sin embargo, algunas iniciativas han quedado fuera por falta de respaldo parlamentario. En este sentido, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han señalado que el decreto no incluirá la prohibición de desahucios para personas vulnerables ni la prórroga de contratos de alquiler, al no contar con apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados.

Con todo, el decreto ley entrará en vigor de forma inmediata tras su aprobación, pero deberá someterse a votación en el Congreso en un plazo máximo de 30 días. La Cámara Baja ha previsto debatir y votar la convalidación el jueves 26 de marzo. Para agilizar su tramitación, la Junta de Portavoces ha acordado una calificación rápida del texto en la Mesa del Congreso, con el objetivo de incluirlo en el Pleno de la próxima semana.