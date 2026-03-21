La letra pequeña de las rebajas de impuestos de Sánchez: puede permitírselo y puede cancelarlas

2.500 millones de euros. Ese es el cálculo del Gobierno sobre las rebajas fiscales aprobadas ayer viernes dentro de las medidas para intentar paliar la crisis de precios que está azotando a la economía española por la guerra de Irán.

La cita se saldó con un show nunca visto en el Consejo de Ministros, con los miembros de Sumar negándose a entrar a la reunión si Sánchez no intervenía todavía más los alquileres. Finalmente, el líder del PSOE pactó con Yolanda Díaz sacar dos decretos. El primero, con sus medidas, que será aprobado previsiblemente en el Congreso de los Diputados la semana que viene. El segundo, con la congelación de los alquileres, que no tiene visos de prosperar.

Podría volver a subirlos antes

Dentro del alivio fiscal, destaca la rebaja de los impuestos eléctricos, la de los combustibles y la del gas. Según el Gobierno, la idea inicial es que estén en vigor desde mañana hasta el 30 de junio, pero existe letra pequeña: Hacienda podría revertirlas antes.

Y es que, el departamento de María Jesús Montero ha fijado una cláusula de desactivación que podría eliminar las rebajas si bajan los precios hasta un punto marcado por el Ejecutivo. Con las bajadas por la guerra de Ucrania, también planteó algo similar, pero con una fórmula distinta.

La nueva fórmula consiste en comparar el IPC energético o el de los carburantes de abril de 2026 con el de abril de 2025. Solo si el IPC de abril de 2026 supera en más de un 15% al de 2025 seguirán aplicándose las rebajas de impuestos.

Récord recaudatorio

Otro detalle a tener en cuenta es que el Ejecutivo ha evitado aliviar el IVA de algunos alimentos, como sí hizo en la crisis de Ucrania (aunque sin incluir la carne o el pescado). En los primeros meses de 2025, cuando Hacienda volvió a subir el IVA alimentario, el fisco ha recaudado 1.936 millones más, una partida a la que no renunciará tampoco este año.

Mientras tanto, volver a subir el IVA a los productos energéticos le reportó el pasado año, y a falta del dato de diciembre, 1.756 millones más.

En total, las arcas del Estado ingresaron hasta noviembre la friolera de 301.355 millones de euros, lo que supone un 10% más de lo recaudado en el mismo período del año anterior y un nuevo hito para el departamento de María Jesús Montero a costa del contribuyente.

Nunca antes el Gobierno había superado los 300.000 millones de euros de recaudación, y eso que todavía queda un mes para que termine el año. Que el fisco se haya embolsado 27.362 millones de euros más prueba que el Gobierno se puede permitir bajar 2.500 millones en impuestos.

La rebaja energética

En el ámbito de la factura de la luz, el Ministerio de Hacienda ha incluido en el Real Decreto-ley la rebaja al 10% del IVA en las facturas de consumo energético de los hogares. El Estado dejará de ingresar 539,1 millones de euros. La medida afectará, por un lado, a los contratos de energía eléctrica que no superen una potencia de 10 kW.

Esta reducción al 10% del IVA también se aplicará al gas natural, briquetas y ‘pellets’. También se promueve una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad en su tipo impositivo, que caerá del 5,1% hasta el 0,5%.

Por último, se suspende temporalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). El impacto de esta medida será de 450 millones.

Ejemplos en la rebaja de los carburantes

Hacienda promoverá una reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos. La rebaja del IVA a los combustibles supondrá un ahorro de 507 millones.

A esta se sumará una reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo. "La rebaja será hasta el nivel mínimo permitido por la directiva europea que regula la imposición de los productos energéticos. Algo que se extenderá al fuelóleo, el GLP, el gas natural y el queroseno usado como combustible" señala Hacienda. El ahorro para ciudadanos y profesionales alcanzará los 656,5 millones. A continuación, ejemplos.