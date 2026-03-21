Madrid tiene diez veces más pisos de alquiler en oferta que Barcelona

Cuando un Gobierno decide que el mercado es el enemigo y que los precios se fijan por decreto, el resultado nunca es el que prometen los manuales de intervencionismo. Lo que sí se da, siempre y en todo caso, es el colapso de la oferta y el agravamiento del problema de la escasez. Así lo demuestran los datos que ha estudiado Manuel Millón y a los que ha tenido acceso Libertad Digital. Millón es psicólogo, analista y comentarista habitual de la actualidad en X (@ShortMeCapital).

El análisis toma como referencia el número de ofertas de alquiler disponible en el portal inmobiliario Idealista, cifra que se compara después con el total de viviendas ofrecidas en venta y con la cifra de unidades que se pueden arrendar por temporada. De esta forma, el estudio permite comprobar cuál es el tamaño relativo del mercado del alquiler frente al resto de opciones residenciales al alcance de los vecinos de cada ciudad.

Estudio desglosado

Los números para el parque inmobiliario del Ayuntamiento de Barcelona arrojan el siguiente saldo:

- Apenas hay 723 ofertas disponibles para la firma de contratos convencionales de alquiler residencial.

- Existen 1.979 anuncios para posibles alquileres de temporada.

- El total de viviendas en venta llega a 12.174 unidades.

Es decir, el mercado de alquiler de larga duración ha quedado reducido a la mínima expresión. De un total de 14.876 entradas, las ofertas de alquiler suponen un magro 4,9% del mercado, mientras que el arriendo de temporada supone el 13,3% de las opciones y las posibilidades de compra-venta suman el 81,8% de las inserciones consultadas.

Comparando Barcelona

Para que el desastre se vea en perspectiva, Millón ha comparado los datos de Barcelona con los de Madrid, donde no se aplican topes en los precios del alquiler. En la capital del Reino, el portal inmobiliario ofrece 15.478 unidades disponibles a la venta, frente a 3.670 dedicadas al alquiler de temporada y 6.947 opciones de arriendo al uso. Esto quiere decir que hay casi diez veces más pisos para alquiler en Madrid que en Barcelona (6.947 vs 723) y que el peso relativo del alquiler es cinco veces mayor (26,7% vs 4,9% del total).

De hecho, en otras capitales españolas donde no se aplica el tope de precios del alquiler, encontramos que el total de unidades disponibles para el arriendo es mayor que en Barcelona, a pesar de que hablamos de localidades de menor tamaño. Es el caso de Valencia (1.865 pisos para alquiler), Málaga (1.040) o Sevilla (942), así como de Alicante (759) o Palma de Mallorca (744).

Millón ha sondeado también la evolución del mercado en otras ciudades catalanas donde se aplica el tope de precios y la población es de más de 100.000 habitantes. En todos estos casos, el mercado de alquiler es minúsculo: apenas 11 ofertas en Hospitalet, 62 en Badalona, 21 en Tarrasa, 40 en Sabadell, 39 en Lérida, 24 en Tarragona, 17 en Mataró, 5 en Reus, 39 en Gerona y, en Santa Coloma de Gramanet, el increíble dato de cero viviendas disponibles para alquiler.