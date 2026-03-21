Sánchez amplía el cine a 2 euros para mayores y eleva el gasto a 11,5 millones de euros

Ayer viernes, entró en vigor la prórroga presupuestaria que permitirá mantener hasta junio las entradas de cine senior subvencionadas a dos euros. Así, se publicó en el BOE el pasado jueves.

Durante el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quiso recordar la ampliación de las ayudas públicas al "cine senior" para que las personas de 65 o más años puedan asistir a las salas de cine por tan solo 2 euros. Así lo expresó la ministra en la rueda de prensa posterior a dicha reunión ministerial:

"Por último, y a modo de apunte cultural, me gustaría poner en valor la ampliación del crédito también aprobado para sufragar el programa de cine senior debido al aumento masivo de afluencia de público. Esta campaña ha superado con creces las expectativas de campañas anteriores y, por tanto, las salas agotarán de nuevo una subvención otorgada antes del fin de su plazo. Es una gran noticia que las medidas previstas para que la ciudadanía acceda a la cultura se agoten y que nos veamos obligados u obligadas a ampliarlas" dijo.

11,5 millones de euros

No obstante, la aprobación de este crédito tuvo lugar el 3 de febrero de 2026 en otro Consejo de Ministros, donde se estableció la ampliación del presupuesto en 3 millones de euros "ante el gran incremento del número de espectadores". Estos 3 millones de euros se sumarían a los 8,5 millones ya aprobados anteriormente, lo que hace un total de 11,5 millones de euros para este programa, vigente hasta junio de 2026.

Esta medida no deja de ser otra ayuda encubierta al cine español, y más concretamente a las salas de cine, que se suman a las muchas otras ayudas que reciben por otras vías, como ya hemos explicado en distintas ocasiones en Libre Mercado.

A modo de resumen, estas ayudas pueden ser subvenciones directas a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), desgravaciones fiscales (en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades) o en la obligatoriedad que tienen los operadores televisivos y plataformas de streaming de destinar el 5% de sus ingresos a financiar series o cine europeo.

Por tanto, gracias a otra subvención por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la industria del cine, las personas de 65 o más años en nuestro país podrán asistir un día a la semana al cine (generalmente los martes) por tan sólo 2 euros. Desde el Gobierno se calcula que el número de beneficiarios sería de unos 9,5 millones de personas.