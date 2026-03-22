David Friedman, contra el Estado: "Los propios comerciantes crearon el derecho mercantil"

David Friedman (1945) es un economista, jurista y pensador liberal estadounidense, conocido por desarrollar una defensa sistemática del anarcocapitalismo desde una perspectiva pragmática y de análisis económico del derecho.

Vida de Friedman

Hijo del celebrado premio Nobel e intelectual liberal, Milton Friedman, y de la destacada economista Rose Director, David Friedman siguió una trayectoria propia, alejándose del enfoque monetarista de su padre para explorar cómo el orden social, el derecho y la seguridad podrían surgir de acuerdos voluntarios y mercados competitivos sin un Estado coercitivo.

Doctor en Física por la Universidad de Chicago y profesor durante décadas (especialmente en Santa Clara University), es autor de obras influyentes como La maquinaria de la libertad y El orden del derecho, donde aplica el razonamiento económico a instituciones jurídicas históricas y contemporáneas, convirtiéndose en una referencia central del liberalismo radical moderno.

Friedman visitará Madrid para participar en la conferencia europea LibertyCon 2026, prevista para los días 24, 25 y 26 del próximo mes de abril. El evento, programado por Students for Liberty con apoyo del Instituto Juan de Mariana, reunirá a cientos de jóvenes liberales y libertarios en la capital española y, además de Friedman, contará con muchos otros invitados de excepción.

Con motivo de su próximo paso por nuestro país, LD se ha entrevistado con David Friedman para hablar de su obra, su pensamiento y su trayectoria.

Entrevista

P: Imaginemos que el Estado desaparece, o que reduce muchísimo su esfera de poder. ¿Iríamos al caos? ¿O sería el advenimiento de un nuevo orden que resultaría beneficioso?

R: Creo que una de las cosas que más se subestima al plantear este tipo de reflexiones es la capacidad de las sociedades para organizarse sin una autoridad central. La gente tiende a pensar que, sin Estado, todo se fragmenta, que cada sitio funciona de una manera distinta y que no hay forma de coordinar nada. Pero, cuando miras la historia, ves que muchas normas y muchas instituciones no fueron creadas por gobiernos. Surgieron porque la gente las necesitaba. Surgieron de abajo arriba.

Un ejemplo claro es el derecho mercantil. Durante mucho tiempo, no fue algo impuesto por Estados nacionales. Fueron los propios comerciantes los que crearon reglas, tribunales privados, mecanismos de arbitraje, porque necesitaban poder confiar unos en otros para comerciar entre países y regiones distintas. Eso ocurre una y otra vez: la gente coopera porque le conviene cooperar. No porque alguien la obligue.

P: Claro, pero una de las objeciones más habituales es que, sin Estado, mandarían los más fuertes. Que no habría una ley común, sino muchas reglas distintas, y que eso acabaría generando abusos...

R: Es una preocupación comprensible, pero creo que exagerada. En la práctica, la gente quiere previsibilidad. Quiere saber a qué atenerse. Si vas a vivir, trabajar o comerciar con otros, necesitas reglas compartidas. Por eso no es tan probable que acabes con miles de sistemas incompatibles. La coordinación aparece porque es útil. La reputación importa mucho. Si alguien incumple acuerdos, deja de ser alguien con quien otros quieran tratar. Muchas veces, esos mecanismos funcionan mejor que la coerción estatal, porque están directamente ligados a los incentivos reales de las personas.

P: La acción del Estado se refuerza invocando amenazas y emergencias. Ha crecido mucho en tiempos de guerra y, más recientemente, se ha arrogado nuevos poderes apelando a la emergencia climática. Mucha gente dice que necesitamos ‘más poder central, más planificación, más expertos y científicos tomando decisiones’ porque temen que el medio ambiente acabe colapsando. Sé que Vd. está escribiendo cada vez más sobre el tema, ¿qué opina?

R: El hecho de que un problema sea grande no significa automáticamente que la solución al mismo tenga que ser centralizar más y más la toma de decisiones. De hecho, a menudo ocurre que, al darle más peso al Estado en situaciones así, se acaban explorando soluciones que no funcionan bien, pero quedan impuestas de forma generalizada.

Cuando tienes muchos actores compitiendo, puedes ver qué funciona y qué no. En cambio, cuando una autoridad central decide seguir una única política, encontramos que, si esa política es mala, el error se extiende por todo el sistema.

Además, incluso entre los expertos hay desacuerdo a la hora de hablar del clima. Hay muchos modelos distintos, muchas predicciones distintas… Se da por hecho que todos los efectos serán devastadores e inasumibles, pero una subida de las temperaturas puede tener impactos positivos de los que no se habla y también puede inducir problemas reales pero manejables. En cambio, centralizar en el Estado la gestión de algo así no elimina la incertidumbre, solamente concentra más poder.

P: Déjeme preguntarle por su trayectoria personal y familiar. ¿Cuenta Jennifer Burns en la biografía que ha dedicado a su padre, Milton, que en su casa se vivía una atmósfera muy estimulante desde el punto de vista intelectual?

R: Desde luego, era un hogar muy centrado en la discusión de ideas. En la mesa y en el salón se hablaba mucho, se discutía mucho. El desacuerdo, por cierto, no era para nosotros algo negativo, al contrario. Se valoraba la argumentación, la contraargumentación, la búsqueda de nuevas perspectivas, la presentación de mejoras argumentales. No era una casa en la que todo el mundo pensara igual, pero sí una casa donde pensar era igual de importante para todos.

P: ¿Cómo verían hoy el mundo su padre, Milton, y su madre, la también brillante Rose Director?

R: Creo que estarían bastante preocupados. Preocupados por el crecimiento del Estado, por el aumento del gasto, de la regulación, por la pérdida de responsabilidad individual… Pero, al mismo tiempo, imagino que valorarían positivamente los avances que se han producido. Hay muchos países que antaño eran dictaduras socialistas y hoy son democracias liberales. Supongo, pues, que la mirada de mis padres sería una sin excesivo optimismo, pero tampoco necesariamente pesimista. Hay cosas que han ido a mejor y otras, a peor.