De Ormuz a la tortilla pasando por Iowa: la factura de Irán llega a tu cocina

Las consecuencias de la guerra de Irán han provocado una serie de problemas que, como fichas de dominó, van afectando a casi todos los sectores económicos. Aunque, sin duda alguna, el campo está siendo uno de los más perjudicados. Primero fue el combustible. Después, los fertilizantes. Y ya se intuye cuál será la siguiente pieza en caer: el ganado.

En España, el gasóleo agrícola se ha disparado cerca de un 28% y los fertilizantes —especialmente los nitrogenados, ligados al gas— han subido más de un 40%. En otros países está sucediendo exactamente lo mismo y, en ese contexto, los agricultores están haciendo lo que siempre han hecho cuando cambian las reglas del juego: adaptarse.

El caso de Estados Unidos es especialmente revelador. Allí, muchos productores están reduciendo superficie dedicada al maíz —un cultivo intensivo, exigente en insumos— y desplazándose hacia la soja, más barata de producir en un escenario de costes elevados. No es un movimiento ideológico ni coyuntural: es pura rentabilidad.

Por otra parte, es posible que aquellos que decidan seguir plantando maíz en estados como Iowa, Illinois o Nebraska opten por usar menos fertilizante o concentrar todo en una sola aplicación inicial y suprimir el de cobertera (el que se aplica cuando la planta está creciendo), lo que indudablemente afectará al rendimiento de las explotaciones.

El problema es que esos ajustes, aparentemente técnicos, van a tener graves consecuencias globales porque el maíz no es un cultivo más. Es la base energética de la alimentación animal.

El maíz, pieza clave para el ganado

Si Estados Unidos, el mayor productor mundial de maíz, reduce su oferta, los precios del pienso subirán. Lo notarán especialmente países como México, Japón o Colombia. También lo sufrirá España, que es uno de los principales productores ganaderos de Europa pero depende totalmente del exterior para alimentar a su cabaña. Al año estamos comprando aproximadamente un millón de toneladas de maíz estadounidense.

El porcino, uno de los pilares de la ganadería española, depende de los piensos compuestos para garantizar el engorde. La subida de los precios del maíz también afectará a pollos y gallinas criados con una alimentación casi exclusivamente basada en piensos.

El vacuno, tanto de carne como de leche, tiene algo más de margen de maniobra gracias al uso de pastos, aunque también recurre al pienso de forma habitual. Y en el caso del ovino y caprino, el impacto es menor, precisamente por su mayor dependencia del pastoreo.

Maíz y soja: complementarios, no sustitutivos

El desplazamiento hacia la soja introduce un matiz importante. Ambos cultivos acaban en los piensos, pero cumplen funciones distintas: El maíz es fundamentalmente energía. Es lo que permite que el animal gane peso de forma rápida y eficiente. La soja, por su parte, aporta proteína. Es imprescindible para el desarrollo, pero no puede reemplazar al maíz. Son piezas distintas de un mismo engranaje.

Así que el resultado es previsible: se producirá un aumento de los costes de producción y ese encarecimiento se trasladará a los consumidores con una más que probable nueva subida de los precios de la carne, la leche y los huevos. Efectivamente. Por inverosímil que parezca, cerrar el estrecho de Ormuz acabará provocando que a los españoles nos cueste más caro hacer una tortilla.