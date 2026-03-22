¡¡1.899 páginas en el "Manual práctico del IRPF"!! Costes y consecuencias de este absurdo

Me encuentro con este tuit de Alejandro del Campo, uno de mis fiscalistas favoritos:

Ya está disponible en la web AEAT el MANUAL "PRÁCTICO" 🤔 RENTA 2025, con solo 1270 páginas la parte 1 y 629 páginas la parte 2 🤷 pic.twitter.com/KdN1blvDGd — Alejandro del Campo (@alejandrocampo) March 19, 2026

El manual práctico para presentar la declaración de la renta tiene un total de 1.899 páginas (1.270 + 629). Creo que es un nuevo récord.

Como era previsible, las redes se han llenado de comentarios. Desde los que dicen que en realidad presentar la declaración de la renta es muy sencillo: no mucho más que darle ok al borrador. Hasta los que ponen el grito en el cielo por la complejidad del impuesto y la burocratización de nuestras vidas.

En realidad, los dos tienen razón. Es cierto que para los que tienen un empleo por cuenta ajena y no muchas más fuentes de ingresos (y sí, son un porcentaje amplio de los contribuyentes), cumplir con el IRPF puede ser una cuestión de minutos. No lo es menos que, en el momento en el que te salgas del patrón modelo, estás en un problema.

Y más allá de la protesta tuitera hay al menos cinco derivadas muy importantes que no debemos dejar pasar:

1. El coste: los autónomos y los pequeños empresarios españoles ya lo dan por hecho, pero no deberían. Hemos interiorizado que cumplir con Hacienda (no sólo para el IRPF; pregunten por los numerosos modelos que incluso el autónomo más normalito tiene que cumplimentar) no puede hacerlo uno mismo. Por la complejidad de la tarea, el miedo a hacerlo mal y el tiempo gastado. Las gestorías hacen una labor excepcional: pero a un coste, que ya te pone en la casilla de salida del negocio con un negativo cada mes. Pues bien, con el IRPF pasa lo mismo pero para el conjunto de la población. ¿Quién se va a poner a revisar si está todo OK? Contratas a alguien; le pagas; y rezas para que haya hecho bien su trabajo.

1.1 El coste implícito. Muy relacionado con lo anterior está lo que podríamos denominar como la "factura del miedo". La complejidad fiscal en España hace que muchos se retraigan, a la hora de tomar decisiones laborales, empresariales o de inversión, por puro miedo. Mejor no meterse en líos, piensan algunos.

2. Regresivo. Ni todos los contribuyentes contratan un asesor ni todos tienen los mismos conocimientos. Las personas de menos ingresos y menor cualificación tienen también menos conocimientos de este tipo de normas (y es menos habitual que intenten filtrar la información). La complejidad fiscal no sólo es costosa. Además, es regresiva: es más probable que un tipo que gana 100.000 euros conozca al dedillo (él o su asesor) qué deducciones puede aplicarse, a que lo haga alguien que gana 15.000-17.000 euros.

3. Tipos y beneficios fiscales. En un porcentaje relativamente alto, los diferentes capítulos del Manual Práctico de Hacienda tratan sobre beneficios fiscales. Es decir, excepciones a la norma que aparentemente favorecen al contribuyente.

Parecería, por lo tanto, que la complejidad viene a rescatar al ciudadano de a pie. Y que es una valla que hay que superar para acceder a unos impuestos más bajos.

Ni lo uno ni lo otro. En general, los beneficios fiscales son una de las peores formas de bajar impuestos. Por injustos: benefician a unos contribuyentes y a otros no, a veces por criterios bastante arbitrarios. Por costosos de aplicar. Porque muchos potenciales beneficiarios no saben que están ahí y puede beneficiarles. Y porque no afectan a los tipos marginales, que son los más desincentivadores en la generación de empleo y riqueza: lo más importante para el contribuyente es cuánto te cobrarán por cada euro extra que ganes.

Eso sí, a cambio, los beneficios fiscales les encantan a los políticos de todos los partidos. En este compiten PP y PSOE sin rubor. Por qué. Porque permiten sucesivos anuncios de rebajas fiscales con un impacto recaudatorio mínimo.

Enfrente, queda la opción de un impuesto más sencillo, con menos excepciones y tipos más bajos para todos. Se podría conseguir la misma recaudación con otro diseño menos distorsionador. Pero claro, también sería políticamente menos agradecido.

4. Complejidad a favor de la Administración. Es una evidencia que el terreno de juego no está equilibrado. Hacienda siempre tendrá más medios, capacidad de aguante, posibilidad de presión, etc… sobre el contribuyente. Puede pedir la información que requiera, llevar los plazos al máximo, cambiar de criterio o alargar los procedimientos lo que considere. Para el afectado, todo esto siempre será mucho más duro de sobrellevar que para el inspector de turno.

Todo esto es así. Y, al mismo tiempo, es casi inevitable. Lo de la complejidad no debería serlo. Una norma tan farragosa inclina todavía más ese terreno de juego. Por un lado, porque mete el miedo en el cuerpo al contribuyente: cómo estar seguro de que estás haciendo todo de forma correcta. Por el otro, porque amplia las posibilidades de la amenaza.

5. Los intereses creados. Por último, un aspecto que suele pasar desapercibido, pero es muy relevante. De esos temas que no se tocan, porque molesta incluso mencionarlo pero son importantes para tener una foto completa: quién se beneficia, directa e indirectamente, de la complejidad.

Para empezar, el propio Ministerio de Hacienda, al que este diseño del impuesto le capacita para ampliar su plantilla, burocracia e importancia dentro del conjunto de la administración. Si el objetivo de cualquier burocracia es fortalecerse (y sí, internamente, si vemos cómo funcionan los departamentos de cualquier Estado, veremos que es una fuerza que impulsa muchas de sus acciones), este tipo de normas les hacen mucho más imprescindibles (y acaparadores de recursos).

Pero hay más. Los inspectores y técnicos de Hacienda están entre los funcionarios mejor tratados de la Administración. Pero algunos también pueden sentir la tentación de la excedencia (y sí, muchos lo hacen). ¿Qué se creen que hacen la mayoría cuando dan el salto al sector privado? Lo lógico: cobrar por asesorar en la selva legislativa que hasta entonces vigilaban. Aquí también hay una razón de peso para que pagar impuestos no sea tan sencillo como podría ser.