Golpe de Sumar a la propiedad privada: quiere prohibir que las empresas tengan inmuebles residenciales

Sumar acaba de abrir un muy peligroso melón: el de violar el derecho a la propiedad privada en base a la supuesta utilidad que el propietario legítimo vaya a dar a su inmueble. Sumar quiere prohibir a las personas jurídicas –las empresas– que puedan comprar inmuebles residenciales –viviendas potenciales–. Para ello, Sumar pasa por encima de la Constitución y pretende regular por medio de una mera ley ordinaria lo que está protegido como propiedad privada en el artículo 33 de nuestra Carta Magna.

La argumentación de Sumar esgrime que "el derecho de acceso a la vivienda se configura en su dimensión constitucional como un derecho de disfrute de 'todos los españoles'. En consecuencia, el derecho de disfrute de la vivienda se predica de las personas físicas, que son las que pueden usar y disfrutar la experiencia física de habitar una vivienda con todo lo que ello implica". Es decir, se saca de la manga que "españoles" son sólo las personas físicas, dejando, por cierto, según esa interpretación, fuera de la Carta Magna cualquier regulación aplicable a las empresas, por ejemplo, sus obligaciones fiscales.

Sumar prosigue y señala que, "partiendo de esa base, es fácil colegir que la propiedad de las viviendas o inmuebles residenciales en manos de personas jurídicas no responde al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos. Por definición, las personas jurídicas de carácter mercantil tienden a la maximización de beneficios, incluso, a través de movimientos especulativos".

Y concluye afirmando que, por lo tanto, y "para cumplir con el mandato constitucional, la Ley debe evitar esa especulación en el ámbito inmobiliario, por lo que se hace imprescindible la garantía del disfrute del derecho a la vivienda a las personas físicas sin que este sea perturbado por la especulación económica que produce la propiedad y transmisiones sucesivas de inmuebles residenciales por parte de las personas jurídicas".

Resultado: "En esta proposición de ley se limita el derecho de transmisión de propiedad tanto a título oneroso como gratuito de viviendas a las personas físicas, reservando a las jurídicas el derecho de propiedad de aquellos inmuebles que no tengan carácter residencial, sino afección a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario".

La vía escogida por Sumar pasa por una ley de rango ordinario: "1. Modificar el artículo 10 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda por el siguiente texto:

"Artículo 10. Delimitaciones. Contenido del derecho de propiedad de la vivienda: facultades y 1. Además de los derechos reconocidos en la legislación estatal de suelo en función de la situación básica de los terrenos en los que se sitúe la vivienda, de conformidad con la legislación en materia de ordenación territorial y urbanística de aplicación, el derecho de propiedad de la vivienda comprende:

a) Las facultades de uso, disfrute y disposición de la misma conforme a su

calificación, estado y características objetivas, de acuerdo con la legislación en

materia de vivienda y las demás que resulten de aplicación.

b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre la situación urbanística de la vivienda y del edificio en que se ubica.

c) La realización de las obras de conservación, rehabilitación, accesibilidad universal, ampliación o mejora, de conformidad con las condiciones establecidas por la Administración competente y, en su caso, el título habilitante de tales actuaciones, cuando este sea legalmente exigible".

Y todo ello, bajo un férreo control político de la propiedad: "Corresponde a las Administraciones competentes en materia de vivienda velar por el pleno ejercicio de los derechos de la propiedad de vivienda, actuando de manera concertada y coordinada en la promoción de las acciones previstas en la legislación y en los planes y programas aplicables para favorecer el acceso a la vivienda. A tales efectos, podrán adoptarse y ejecutarse cuantas medidas prevea la legislación en la materia y, en particular, las siguientes:

a) Ayudas y subvenciones públicas.

b) Incentivos fiscales.

c) Gestión directa por parte de las Administraciones Públicas o sus entes

instrumentales, o en colaboración con terceros, de los parques públicos de vivienda.

d) Colaboración con entidades del tercer sector cuyos fines de carácter social

estén vinculados con la vivienda, para facilitar la gestión de viviendas pertenecientes a los parques públicos, así como la gestión de su propio parque de vivienda social.

e) Fomento de la iniciativa privada mediante convenios con los titulares de

viviendas para su cesión a las Administraciones Públicas competentes y otras fórmulas para favorecer el incremento de la oferta de alquiler social o a precio asequible.

f) Acciones de fomento de la intermediación en el mercado del arrendamiento

de viviendas para propiciar su efectiva ocupación".

Y, por supuesto, entre esas funciones de control, se encuentra una diseñada para que las empresas no puedan tener viviendas: "A partir de la entrada en vigor de esta ley, queda limitada a las personas físicas la posibilidad de transmisión en calidad de adquirentes, tanto a título oneroso como gratuito, de la propiedad de viviendas en estado de uso. Respecto de los edificios construidos sobre suelo con calificación residencial cuyas viviendas cumplan con los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, a partir del momento en que estos dispongan de certificado de fin de obra, queda limitada a las personas físicas la posibilidad de adquisición de las viviendas integrantes tanto a título oneroso como gratuito".