Así sube Sánchez las facturas de los españoles por la puerta de atrás

El Programa de Cuesta analiza la nefasta gestión energética del Gobierno de Pedro Sánchez, marcada por la tardanza en la toma de medidas y un afán recaudatorio que asfixia a los consumidores. Beatriz García denuncia que, mientras el precio del petróleo supera los 100 dólares y el gas sigue disparado, el Ejecutivo parece más preocupado por la propaganda que por ofrecer soluciones reales a una crisis energética sin precedentes que amenaza la viabilidad de familias y empresas por igual.

Se comenta, con especial ironía, la reciente frase de la ministra Sara Aagesen sobre la imposibilidad de "bloquear el sol y el viento en el Estrecho de Ormuz". Carlos Cuesta y Beatriz García critican la falta de realismo de los planteamientos gubernamentales, recordando que la intermitencia de las renovables obliga a contar con fuentes de respaldo constantes durante las 24 horas del día. La realidad técnica es que el sol desaparece cada noche y el viento no tiene un contrato indefinido, lo que evidencia el dogmatismo ideológico que impera en el Ministerio para la Transición Ecológica.

El análisis se centra también en el bulo difundido por el PSOE en redes sociales sobre los precios de la luz. Aunque los socialistas presuman de que "España lidera Europa con el precio más bajo", los tertulianos explican que se refieren únicamente al mercado mayorista, un dato sesgado que no refleja la factura final del contribuyente. Al desglosar el recibo, se observa cómo el Gobierno añade capas de costes como las primas a las renovables de Forestalia, el término de ajuste y los peajes de transporte, demostrando que más de la mitad del precio está bajo el control absoluto del Estado.