El 90% de las investigaciones académicas en ciencias sociales son de izquierdas

Un estudio publicado en Theory and Society por James Manzi, de la Universidad de Oxford, analiza cerca de 600.000 resúmenes de artículos académicos publicados en lengua inglesa entre los años 1960 y 2024, con el objetivo de medir su orientación ideológica.

El trabajo emplea modelos de lenguaje para clasificar texto en una escala política homogénea, definida a partir del espectro ideológico convencional según la realidad política del año 2025. El resultado es claro: aproximadamente el 90% de los artículos con contenido políticamente relevante se sitúan en posiciones de izquierda.

La magnitud del análisis permite superar las limitaciones de estudios anteriores basados en encuestas o muestras reducidas. En este caso, se examina la friolera de 599.194 trabajos publicados en 367 revistas académicas pertenecientes a once disciplinas, que van de la economía a la sociología, pasando por la ciencia política, la psicología, la criminología o los llamados estudios de género. De ese conjunto, 180.311 artículos fueron considerados directamente relevantes para debates políticos o sociales contemporáneos, constituyendo por tanto la base de datos sobre la que se ha realizado el análisis de sesgo ideológico.

De 6 a 8 puntos

Los resultados obtenidos muestran que todas las disciplinas arrojan un discurso situado a la izquierda del centro político para todo el periodo analizado, sin excepciones. En una escala de 0 a 10, donde 5 representaría una posición centrista/neutral, 0 supondría un discurso propio de la derecha y 10 un enfoque característico de la izquierda, las puntuaciones medias oscilan entre los 5,7 que se dan en la economía y los 7,6 en los llamados estudios de género. La mayoría de los artículos se concentran en el rango de puntuaciones que van de 6 a 8 puntos, lo que indica una predominancia de posiciones de izquierda y un marcado arrinconamiento de investigaciones de derecha.

El patrón más significativo no es tanto la presencia de contenido de izquierdas como la escasa representación de posiciones de centroderecha o derecha. En economía, la disciplina con mayor diversidad ideológica relativa, un 16% de los trabajos se sitúan en el rango 0–4 de la escala. Para el resto de disciplinas, ese porcentaje se reduce a niveles muy bajos, cayendo incluso a horquillas de entre el 0% y el 6%. Esto implica que, entre el 84% y el 100% de los artículos en dichas áreas quedan totalmente al margen del espacio ideológico propio de la derecha política.

El análisis temporal permite observar la evolución de esta distribución a lo largo de seis décadas. Todas las disciplinas se ubican a la izquierda del centro político para cada año del periodo analizado 1960–2024, pero además se observa una tendencia generalizada de desplazamiento hacia posiciones más izquierdistas desde 1990 en adelante. Algunas disciplinas vinculadas a políticas públicas, como economía o ciencia política, registran una fase de moderación relativa entre los años setenta y ochenta, seguida de un giro posterior hacia la izquierda. En cambio, disciplinas de carácter más sociocultural presentan una trayectoria de desplazamiento continuo.

El estudio identifica además un punto de aceleración en este proceso en torno a la década de 2010. En áreas como los llamados estudios de género, la antropología o los estudios étnicos, el sesgo de izquierdas se intensifica de forma estadísticamente significativa, sobre todo entre 2011 y 2014. Este patrón también se dio en otras disciplinas, aunque con menor intensidad.

Otro resultado relevante es la relación entre orientación ideológica y diversidad interna. Las disciplinas con puntuaciones medias más elevadas presentan también menores niveles de dispersión ideológica (lo que sugiere menos pluralismo y diversidad de ideas). La correlación entre ambos factores es negativa y elevada (r = −0,84), lo que indica que, a mayor inclinación hacia la izquierda, menor heterogeneidad de posiciones dentro de la disciplina en cuestión.

El estudio distingue también entre contenidos económicos y socioculturales. En ambos casos, los artículos se sitúan en promedio a la izquierda del centro, pero la diferencia entre ambos ámbitos es significativa. Las posiciones ideológicas son sistemáticamente más izquierdistas en cuestiones socioculturales, una brecha que aparte se ha ampliado con el paso del tiempo. Así, mientras que en las primeras décadas del periodo estudiado la diferencia entre ambos tipos de contenido era de aproximadamente un 10–15%, en la actualidad ya alcanza el 25–30%.

El análisis agregado de todas las disciplinas muestra un patrón claro: desplazamiento hacia la izquierda en los años 60, estabilidad relativa hasta los 80 y, a partir de los 90, una nueva fase de avance hacia posiciones más progresistas que se acentúa desde 2010 y se prolonga hasta la actualidad. Este movimiento no se explica principalmente por cambios en las posiciones individuales de los investigadores, sino por la entrada de nuevos autores y subcampos con orientaciones más a la izquierda, que explican entre el 51% y el 57% de la evolución observada.

Para comprobar la solidez de estos resultados, el estudio aplica múltiples pruebas de robustez. Se repiten los análisis con distintos modelos de inteligencia artificial, variaciones en los criterios de clasificación y bases de datos alternativas. En todos los casos, los resultados se mantienen: más del 90% de los artículos relevantes son clasificados como de izquierdas y las puntuaciones medias se sitúan de forma consistente por encima del centro ideológico.

En conjunto, los datos ofrecen una imagen consistente a lo largo de seis décadas, múltiples disciplinas y distintos métodos de análisis. La producción académica en ciencias sociales presenta una orientación ideológica claramente definida, con predominio de posiciones de izquierda, escasa presencia de enfoques alternativos y una tendencia de intensificación en las últimas décadas.