Francia, Alemania y Suiza: los países que más pensiones pagan en España

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha publicado las estadísticas sobre prestaciones contributivas vigentes al 1 de diciembre de 2025. Esta información, extraída del informe mensual "Evolución mensual de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social" correspondiente a ese período, detalla las asignaciones manejadas bajo acuerdos internacionales. Estas cifras revelan cuántos residentes en España reciben pensiones provenientes de países extranjeros.

Acuerdos internacionales

Según el documento del INSS, existen 736.925 pensiones activas gracias a normativas internacionales. Al amparo del Real Decreto 1133/2023, de 19 de diciembre, estas prestaciones tuvieron un valor de 609.964.054,22 euros durante el mes de febrero de 2026.

El reparto por modalidades indica: 25.881 con incapacidad permanente, equivalentes a 21.335.115,06 euros; 483.503 de jubilación, sumando 437.310.458,26 euros; 210.432 de viudedad, totalizando 144.101.853,27 euros; 16.553 de orfandad, por 6.861.539,36 euros, y a favor de familiares cubriendo 556 situaciones, ascendiendo a 355.088,27 euros.

Detalles sobre Francia, Alemania y Suiza

Francia encabeza la lista de países con 198.126 pensiones, representando el 26,8% del conjunto, y un desembolso de 172.951.847,69 euros, que equivale al 28,35% del monto global. Su distribución incluye: incapacidad permanente en 2.460 entradas por 2.380.352,90 euros, 125.372 jubilaciones valoradas en 122.081.627,40 euros, 67.032 de viudedad a 46.672.036,69 euros, 3.131 de orfandad por 1.642.708,74 euros, y 131 de favor de familiares con 87.859,36 euros.

Alemania sigue con 144.473 pensiones, cubriendo el 19,60% del total, junto a 126.855.845,50 euros, o sea el 20,79% de la suma agregada. El desglose de estas prestaciones: 2.021 de incapacidad permanente con 1.567.829,42 euros, 87.268 de jubilación a 86.439.077,87 euros, 51.873 de viudedad por 37.124.208,30 euros, 3.098 de orfandad valoradas en 1.587.276,74 euros, y 213 de favor de familiares con 137.453,10 euros.

Suiza cierra el trío con 125.057 pensiones, que suponen el 16,97% del acumulado, y 109.315.728,59 euros, siendo el 17,92% de los ingresos totales. Se divide en: 2.986 de incapacidad permanente por 2.576.278,53 euros, 85.562 de jubilación a 82.364.725,51 euros, 34.799 de viudedad por 23.575.339,59 euros, 1.639 de orfandad por 754.917,87 euros, y 71 de favor de familiares con 44.467,09 euros.

Posiciones del cuarto al décimo

El Reino Unido ocupa el cuarto lugar con 40.752 pensiones, que constituyen el 5,53% del global, y un monto de 35.157.327,48 euros, equivalente al 5,76% del presupuesto total. Países Bajos se sitúa quinto con 25.651 jubilaciones, siendo el 3,46% del conjunto, más 21.157.210,72 euros, o el 3,48% de los fondos. Rumanía aparece sexta con 24.730, representando el 3,35% del total, con 13.386.060,47 euros, que son el 2,19% del capital. Argentina figura séptima con 15.787, cubriendo el 2,14% del acumulado, y 11.679.983,33 euros, significando el 1,91% de la cuantía. Portugal está octavo con 14.422, que equivalen al 1,95%, más 8.604.530,24 euros, o el 1,41% del monto. Bélgica se posiciona novena con 14.150 dispensaciones, abarcando el 1,92% del total, y 11.023.220,48 euros, que constituye el 1,80% de los ingresos. Venezuela cierra el décimo con 13.331 concesiones, representando el 1,80% del conjunto, junto a 11.231.409,51 euros, equivalentes al 1,84% del monto.

Jubilaciones procedentes de España

En el caso contrario están las pensiones de la Seguridad Social cuyo destino son países extranjeros.

El número de pensiones españolas que van a parar a jubilados que residen en el extranjero fue de 123.084 a día 1 de febrero de 2026 y su importe total fue de 53.647.532,62 euros. Del tipo de incapacidad permanente asciende a 7.378, con una suma de 4.883.896,13 euros; de jubilación 79.952, equivalentes a 32.385.287,98 euros; 31.064 de viudedad con 14.950.760,67 euros; 5.141 de orfandad para 1.386.967,44 euros y el menos notorio de todos, 49 casos de favor de familiares, cuyo monto total es de 40.620,40 euros.

Los tres países más destacados donde residen estas personas son:

Francia: 23.990 jubilados que reciben en total 9.430.185,96 euros, representando el 19,49%.

Alemania: 15.362 pensionistas, con 5.119.366,18 euros, siendo el 12,48% del conjunto.

Portugal: 9.986 retirados, cuyos ingresos son de 4.792.113,08 euros, abarcando el 8,11% de todas estas personas.