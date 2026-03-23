Nuestro informe mensual de endeudamiento público señala la tendencia desgraciadamente imparable que tiene la deuda, con incrementos que cada vez son más insoportables, a costa de asfixiar a los contribuyentes con más impuestos, de intervenir más en la economía, expulsando la inversión productiva privada, y trazando una economía subvencionada que está sustituyendo a la economía productiva y que, por tanto, empobrece al conjunto de la economía.

La política económica de Pedro Sánchez, basada en el subsidio permanente, en el desincentivo al esfuerzo, en el gasto, déficit y deuda, en definitiva, está provocando un profundo mal en la estructura económica de España, que ahora no se ve, pero que saldrá a la luz en el medio y largo plazo, con su impacto negativo en la actividad y el empleo.

Parece que hablar de deuda es no hablar de nada; que lo paga otro y que no nos afecta, pero ese endeudamiento, con el coste en intereses que conlleva y con la obligación de devolución que supone, nos compromete como economía y nos empobrece.

Los datos son los siguientes. En enero, la deuda vuelve a subir y lo hace en 8.003 millones de euros, de manera que el incremento de endeudamiento recobra fuerza y se une al elevado aumento acontecido en los últimos siete años y medio.

El incremento del gasto

El aumento de los ingresos derivado de la inflación mitiga el déficit y, con ello, la deuda en valores absolutos, pero, aun así, el déficit sigue teniendo gran potencia porque se gasta casi todo el nuevo ingreso que se genera.

Es más, el cociente entre la deuda y el PIB sigue todavía, pese a ello, por encima del 100%, de manera que ni la recaudación excepcional consigue rebajar el cociente por debajo de dicho umbral, porque, realmente, se está dedicando dicha recaudación excepcional a incrementar más el gasto.

Es más, con 8.003 millones más que en diciembre, el cociente de deuda sobre el PIB es el mismo gracias a la estimación de mayor PIB para este ejercicio, pero el aumento de deuda es excesivamente alto e insostenible.

La deuda sobre el PIB puede rebajarse ficticiamente por efecto estadístico, pero en valores absolutos sigue existiendo, sigue creciendo y sigue acumulándose como una losa para la economía española, tanto por su capacidad para devolverla, como para su capacidad para pagar los intereses por la misma, que drenarán recursos a otros servicios esenciales.

Los datos son los siguientes. En enero, la deuda subió en 8.003 millones de euros y mantiene, así, su tendencia alcista, como ha hecho Sánchez durante todo su mandato. Sólo en 2025, la deuda se incrementó en 78.108 millones que con el dato de enero supera los 86.000 millones de aumento en los últimos trece meses.

La deuda supera los 1,7 billones de euros, y se sitúa en enero en 1,706684 billones de euros de endeudamiento, con casi 550.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (549.347 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (196,06 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, casi 8,5 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez.

O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 136.150 euros (483 euros más al minuto que el mes anterior). Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.

Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en 65 millones de euros.

El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto. Es algo que no se tiene en cuenta, pero que constituye un peligro larvado.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces).

Además, la IGAE detectó un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima. En 2023, el gasto siguió aumentando y si el déficit disminuyó se debió sólo al incremento de ingresos por aumento de la inflación, al igual que en 2022. En 2024, el saldo se redujo también por incremento extraordinario del PIB en su revisión. El Gobierno también fio todo a los ingresos en 2025, ya que el gasto lo disparó de nuevo, como hemos podido ver con el techo de gasto no financiero que previó para 2025 (pese a no presentar, finalmente, PGE), donde cada vez se vuelve más estructural, tal y como ha vuelto a hacer para 2026, donde el techo de gasto no financiero propuesto en la senda de estabilidad dos veces rechazada por el Congreso, es casi 100.000 millones de euros mayor que el que había cuando Sánchez llegó al Gobierno. Si cumple el objetivo, será por el impulso inflacionista de la recaudación -el IRPF sigue aumentando su recaudación- y del PIB nominal, revisado de manera extraordinaria por el INE, incrementado en 35.000 millones por dicha revisión, no por crecimiento sano ni por ajuste del gasto, que sigue creciendo.

Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes como el desequilibrio existente en la Seguridad Social, que con la reforma del Gobierno se desajusta todavía más, al presionar fuertemente al gasto. La reforma propuesta del SFA, además de estar diseñada al dictado de los independentistas catalanes, pretende aumentar el gasto en 21.000 millones de euros sin reducirlos de las partidas de la AGE. Ahora no se ve, pero el deterioro estructural que provoca este crecimiento insano cortoplacista es muy intenso.

Adicionalmente, si, en un futuro, se terminase de aplicar el concierto catalán, la Administración General del Estado puede perder decenas de miles de millones de euros de ingresos, con el agravamiento de dicho déficit, al tiempo que tendría que cubrir los servicios esenciales de las CCAA receptoras de fondos ante la insolidaridad del cupo catalán, tal y como distintos organismos han publicado.

De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en 2022, 2023 y 2024 pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, situando el gran problema en la actualidad, donde la ralentización económica -más allá del impulso artificial del efecto base estadístico- será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos. La propia AIReF ha advertido de la aceleración del gasto y ha pedido que se tomen medidas para corregirlo en alrededor de 5.000 millones de euros.

La deuda con esos 1,706 billones de euros, supone el 100,8% del PIB español según el Banco de España, pero sólo por el efecto del incremento extraordinario del PIB en la revisión de 2021 y la estimación de mayor PIB para 2026…

Sin esa revisión, sería del 102,9% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en 2 puntos el cociente, pero la deuda sube con fuerza en valores absolutos:

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 549.347 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de siete años y medio de mandato el incremento es de casi 550.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de siete años y medio de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 11.111 euros (más de trece veces el incremento del primer año).

O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi siete años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 196,06 millones de euros cada día.

De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, siendo los últimos de la UE que han conseguido recuperarse, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que los últimos siete años y medio le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado, además de la inflación.

Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión, que no crece como debería, aunque ahora el Gobierno la revise al alza en su cuadro macro y el INE en sus revisiones, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público, con claro ejemplo en la inversión extranjera recibida.

Este empobrecimiento se plasma en el retroceso en el PIB per cápita español al ser comparado con la media de la UE. Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.

Ahora, con la guerra de Irán, el Gobierno ya está buscando nuevas excusas para incrementar gasto a través de subsidios, cuando lo que necesitan la economía y los ciudadanos es que bajen los impuestos, reduzcan el gasto improductivo y realicen reformas que dinamicen la economía, es decir, lo contrario de lo que hace el Gobierno.