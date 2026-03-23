La guerra de Irán vuelve esquizofrénico al mercado: el Ibex cae y rebota más de un 2% en apenas minutos

Los profesionales que operan intradía en el mercado estarán viviendo jornadas de auténtica locura. Días en los que se pueden hacer auténticas fortunas en sólo unos minutos. También momentos en los que más de uno se habrá arruinado. Los mercados, que siempre tratan de descontar lo que va a pasar con los grandes asuntos que mueven el mundo de las finanzas como los tipos de interés o los precios del petróleo, viven momentos de incertidumbre extrema.

Este lunes ha sido un claro ejemplo. Las bolsas cerraban en el Pacífico con caídas importantes, que dejaban el testigo de números rojos en Europa. Nuestro principal indicador alcanzaba caídas superiores al 2,5% en los primeros compases de la sesión. Sin embargo, al filo del mediodía todo se daba la vuelta.

Las caídas generalizadas en el mercado venían acompañadas por un petróleo por encima de los 110 dólares en el caso del Brent y rozando los 100 en el caso de West Texas.

Pero todo cambió cuando a eso de las 12 del mediodía trascendía que Donald Trump había señalado que prorrogaba cinco días su amenaza de bombardear las centrales eléctricas de Irán después, decía de unas "conversaciones muy buenas" con Irán.

Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha dicho Trump, quien ha añadido en un mensaje en redes sociales que, a raíz de las mismas, ha ordenado este aplazamiento durante cinco días.

Esto tenía un efecto inmediato en el mercado, el Ibex se daba la vuelta y subía más de un 2% hacia las 2 de la tarde. Lo mismo sucedía con el resto de plazas europeas. El efecto sobre los precios del crudo ha sido el contrario: donde había fuertes subidas, se registraban importantes bajadas. El Brent cotizaba por debajo de los 100 dólares el barril al hacia las dos de la tarde y el West Texas, de referencia en EEUU por debajo de los 90.

Sin embargo, pese a esta tregua, el director de la AIE (Agencia Intrnacional de la Energía) Fatih Birol, ha advertido de la extrema gravedad de la crisis actual, insistiendo en que "ningún país será inmune" y apelando a un esfuerzo global coordinado para evitar el desabastecimiento.