Un experto sobre el impacto de la guerra: "Esta crisis se llevará por delante a Pedro Sánchez"

La guerra de Irán se prolonga más de lo que estimaron algunos analistas en los primeros compases. De hecho, los mercados ni siquiera cayeron con fuerza o subió el petróleo tras el estallido del conflicto y eso que el Estrecho de Ormuz ya se había paralizado. Sin embargo, la cosa parece ir para largo por mucho que las tensiones de inventario armamentístico no jueguen a favor de los intereses americanos.

En Con Ánimo de Lucro hemos contado con Enrique Navarro, analista internacional y colaborador habitual de esRadio y Libertad Digital para entender más de cerca las implicaciones de la guerra de Irán y su posible duración y efecto en los mercados.

Según Navarro, existen actualmente dos guerras en una. La primera, la de Israel por su supervivencia en la región y la segunda la de EEUU. Pero el problema que tiene EEUU es, entre otras cosas, de inventario. "EEUU no tiene inventario para dos semanas más de guerra". Le faltan misiles. Los contratos de defensa hacen que este material sea caro y no se pueda producir de un día para otro, "tardan años", decía. Sin embargo, los drones con los que ataca Irán se producen en apenas 70 horas con un coste mínimo.

Así pues, el curso de la guerra necesariamente tiene que cambiar en los próximos días. Enrique no descartaba que el propio Trump, "a quien le ha funcionado mal la inteligencia de EEUU en esta contienda", vaya a anunciar algún tipo de acuerdo que le permita vender que ha logrado alguno de sus objetivos, siquiera el de debilitar a uno de los países que representa un riesgo estratégico real para EEUU. Para Enrique Navarro, se trata de la mayor guerra geoestratégica desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, el tiempo juega "a favor de Irán".

En cuanto a su impacto sobre nuestra economía, decía Enrique Navarro que este conflicto en Oriente Medio es el conflicto que se llevará por delante el Gobierno de Pedro Sánchez, "quien ha sobrevivido ahí porque no hemos atravesado una crisis económica seria, una gran depresión con un paro disparado" y, según ha dicho, éste es el verdadero riesgo sobre nuestra economía.