Alberto Nadal en esRadio: "Descarbonizar el país sin la nuclear no pasa en ninguna parte"

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio deja en segundo plano la adopción de reformas estructurales orientadas a preparar la economía española ante un posible deterioro del contexto actual. En su lugar, incorpora iniciativas que plantean cambios en el funcionamiento del mercado energético y que, según distintas valoraciones, pueden influir en sectores estratégicos como el desarrollo de centros de datos, una actividad vinculada a inversiones de gran volumen en España.

En este contexto, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética y económica durante una entrevista en Con Ánimo de Lucro de esRadio, al considerar que incluye medidas "insuficientes" junto a elementos que calificó de ideológicos y que, a su juicio, distorsionan el mercado. Así, ha señalado también que el Ejecutivo ha incorporado parcialmente propuestas planteadas por el PP, como la rebaja de impuestos energéticos, aunque dejó fuera otras que considera esenciales.

Entre las medidas que el Gobierno ha dejado fuera del decreto, Nadal ha destacado la ausencia de una reducción del IRPF, orientada especialmente a familias con hijos. Según explica, esta medida permitiría compensar el impacto acumulado de la inflación en los últimos años. Del mismo modo, Nadal ha criticado que el decreto incluye aspectos que "no corresponden" y criticó el "nivel de dirigismo e intervencionismo" en algunos de sus artículos, así como la inclusión de disposiciones que, en su opinión, condicionan la actividad económica.

Asimismo, uno de los puntos centrales de la entrevista ha sido la política energética del Gobierno. En este sentido, Nadal ha cuestionado que el decreto se plantee reforzar la resiliencia económica frente a los precios del petróleo mientras, según dijo, se mantiene la estrategia de cierre de centrales nucleares. A su juicio, esta decisión resulta incompatible con la estabilidad del sistema energético.

Además, señala que "ningún país" ha avanzado en la descarbonización sin combinar energía nuclear, hidroeléctrica y renovable, defendiendo que estas fuentes son complementarias. En este sentido, advierte de que prescindir de la energía nuclear puede generar mayor inestabilidad y costes adicionales, y vinculó esta situación con el uso creciente del gas para garantizar el suministro eléctrico.

Con todo, Nadal también se ha referido a las implicaciones del decreto en sectores vinculados a la inversión, como el de los centros de datos. Así, sostiene que algunas medidas introducen obstáculos regulatorios que pueden dificultar el desarrollo de este tipo de proyectos en España. En su opinión, el Ejecutivo "se arroga la capacidad de decidir qué proyectos son buenos y cuáles son malos", lo que, según señaló, puede afectar a iniciativas asociadas a inversiones de gran volumen.

Finalmente, sobre la tramitación del decreto, Nadal explica que el Gobierno dispone de un plazo de 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados, periodo que el PP considera adecuado para introducir cambios. Según detalla, la formación ha trasladado al Ejecutivo sus propuestas, que incluyen mantener las medidas fiscales consideradas adecuadas, eliminar las que generan distorsiones y añadir otras como la rebaja del IRPF y una definición clara del papel de la energía nuclear.