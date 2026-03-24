Expertos cargan contra los decretos "trampa" del Gobierno: "Introducen fraudes de ley como la copa de un pino"

Este fin de semana entraban en vigor, con la publicación en el BOE, las medidas anunciadas a bombo y platillo por Pedro Sánchez el viernes. Unas medidas de las que las rebajas de impuestos a carburantes y electricidad se han llevado los grandes titulares.

Sin embargo, lo que debería haberse convertido en la oportunidad de ir tomando las medidas estructurales necesarias para preparar a España y a los españoles para un escenario todavía peor al que estamos viviendo, ha sido aprovechado por el Gobierno para desplegar una serie de medidas ideológicas que buscan una reforma del mercado energético por detrás y que condicionan de manera notable algunos de los vectores de crecimiento que tenemos en España como es el del desarrollo de los centros de datos, que mueven hoy día inversiones millonarias.

Así, una lectura reposada del Real Decreto de medidas contra la crisis económica por el conflicto en Oriente Medio, recoge por un lado medidas de alivio efectivas para las familias, no tanto para las empresas aunque también, que se notan desde el primer minuto. Unas medidas basadas en reducción de impuestos, tal y como planteó el PP hace dos semanas, aunque ni de lejos tan ambiciosas como las que propuso el PP.

Ahora, y bajo la excusa de evitar la "especulación", el Ministerio impone una tasa obligatoria a todo consumidor industrial con una tensión superior a 1 kV que pretenda conectarse a la red. Es decir, se penaliza el proyecto antes siquiera de que la fábrica empiece a producir o el centro de datos se ponga en marcha. Es el mundo al revés: se paga por trabajar antes de haber trabajado.

El diseño de la tasa se incrementa automáticamente cada seis meses, el Gobierno castiga los retrasos que, en la inmensa mayoría de los casos, son provocados por su propia ineficiencia administrativa y la maraña de permisos autonómicos y locales. Resulta kafkiano: la administración te retrasa la licencia y, por ese mismo retraso, te sube la factura de la potencia no utilizada.

Prometen que es un "pago anticipado" recuperable, pero la realidad es que el dinero sale hoy de la caja de las empresas para ir a parar a las arcas del sistema eléctrico, sirviendo como un préstamo forzoso a interés cero —o negativo, si contamos la inflación— a favor del Estado. Y pobre de aquel que, asfixiado por los costes, deje de pagar: perderá los permisos y el dinero ya entregado. Además, pone palos en la rueda a las centrales nucleares arrogándose nuevas herramientas para frenar su continuación. Básicamente prepara el terreno para subastar la capacidad que dejen libre las nucleares con el cierre a renovables.

Otro de los enemigos de este real decreto es el de los centros de datos, estableciéndoles una obligación de generar energía renovable adicional y equivalente al consumo que vayan a tener. Además, el Gobierno se dota de herramientas para suspender de permiso en la red a cualquier instalación que no cumpla los estrictos requisitos de eficiencia energética en el uso del agua.

Finalmente, se crea un comité de inversiones estratégicas que decidirá qué proyectos privados son estratégicos o no para el país dándoles prioridad absoluta en el acceso a la red eléctrica y se insiste en que los productores de energía renovable de alta tensión tendrán que trasladar parte de sus beneficios a "los ciudadanos y comunidades locales en las proximidades de dichos proyectos" y esto no se debe entender como el mero cumplimiento de obligaciones fiscales.