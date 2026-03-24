Carbón por aceite de oliva: así afecta a España el acuerdo UE-Australia

El acuerdo de libre comercio que acaban de firmar la Unión Europea y Australia puede suponer un antes y un después para las relaciones comerciales entre España y nuestras antípodas. Y aunque no es uno de nuestros socios comerciales prioritarios, el volumen total de compras y ventas muestra una tendencia ascendente. Es decir, hay potencial.

A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo, la UE calcula un ahorro de hasta 1.000 millones de euros anuales en aranceles y un aumento del 33% en sus exportaciones a Australia.

En lo que respecta a nuestro país, España mantiene superávit comercial estructural con Australia: exportamos más de lo que importamos. Los últimos datos definitivos (2024) dicen que vendimos productos por valor de 2.131 millones de euros mientras que las compras, principalmente de materias primas, alcanzaron los 580 millones de euros.

Qué vende España: industria y alimentación

Las exportaciones españolas incluyen bienes de equipo y maquinaria vinculados a la minería, la energía y las grandes obras: equipos eléctricos, maquinaria industrial, componentes para infraestructuras, equipamiento para energías renovables.

El segundo gran bloque de exportaciones son productos industriales como químicos, materiales de construcción, componentes metálicos, plásticos y manufacturas intermedias.

Donde sí hay una tendencia clara es en el auge del sector agroalimentario, que gana peso año tras año, especialmente en productos asociados a calidad como el aceite de oliva (197 millones de euros en 2024), el vino (26 millones), conservas vegetales y productos gourmet y transformados, según datos del Ministerio de Agricultura.

Qué compramos: materias primas

Si se pone el foco en las importaciones, el patrón cambia por completo. Si exportamos productos elaborados de valor añadido, importamos materias primas, principalmente carbón (20,47 millones de euros en 2024).

Según el Ministerio de Economía, un 44,6% de las importaciones de 2024 fueron de combustibles y aceites minerales (258,8 millones de euros); un 21,8% son minerales, escorias y cenizas (126,6 millones de euros) y, muy por debajo con un 3,3%, níquel y sus manufacturas (19,3 millones de euros).

En lo que respecta al sector alimentario, España importa principalmente frutos secos (14,07 millones de euros): nueces de macadamia (Australia es potencia mundial) y almendras, en menor medida.

Y aunque Australia es uno de los grandes exportadores mundiales de carne de ovino, a día de hoy no representa una amenaza significativa para los productores españoles porque el volumen que importamos (tanto en animales vivos como en carne) es realmente bajo. Ahora bien, si el acuerdo comercial finalmente incluye una reducción de aranceles para la carne, podría aumentar la competencia.

En cualquier caso, España podría sacar tajada del acuerdo que, según estimaciones de Bruselas, podría elevar en torno a un tercio el comercio total entre la UE y Australia, que ya alcanzó unos 49.000 millones de euros en bienes en 2024.