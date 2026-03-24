El FMI saca los colores al Gobierno y exige suspender el control de precios del alquiler

La crisis de la vivienda sigue agravándose y los precios, tanto en venta como en alquiler, continúan su senda alcista. El problema de fondo radica en el intervencionismo del Gobierno sobre este mercado. Así, cabe señalar que, de entrada, en España la administración pública ejerce un férreo control del suelo, lastrando el ritmo de edificación. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha agravado estos problemas con sus políticas basadas en el control y el dirigismo.

Según el Gobierno, es esencial imponer límites a los precios de la vivienda. Precisamente, la Ley de Vivienda ha representado el buque insignia del Ejecutivo en esta materia, si bien cada región es quien decide en último término si la aplica. No obstante, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha llegado a afirmar que, si pudiera, aplicaría el artículo 155 sobre la Comunidad de Madrid para obligarla a aplicar esta normativa.

Ahora bien, los primeros datos disponibles, sobre todo en Cataluña, demuestran que el control de precios está reduciendo de forma significativa la oferta de vivienda en la región. De acuerdo con el Instituto Juan de Mariana, en Barcelona el número de contratos de alquiler ha caído un 43% desde 2021. Asimismo, según un reciente análisis elaborado por Idealista, el alquiler de temporada está ganando terreno en Barcelona y ya supera en más del doble al alquiler tradicional. Ahora es el FMI el que pone el foco en los efectos perjudiciales de la política de vivienda del Gobierno.

Crisis de vivienda

En un comunicado publicado el pasado viernes, el FMI denuncia que "el deterioro de la asequibilidad de la vivienda exige medidas más enérgicas para aumentar la oferta, aprovechando las iniciativas gubernamentales en curso". En este sentido, subraya que "entre las prioridades se incluyen la aceleración de los planes de desarrollo urbano, la liberación de más terrenos para la construcción y la simplificación de los trámites de permisos".

Concretamente, de acuerdo con el organismo, "el rápido aumento de los precios de la vivienda, que erosiona la asequibilidad y reduce la movilidad laboral, debe abordarse, aprovechando las iniciativas del gobierno para impulsar la oferta de vivienda". Así, en su informe el FMI asegura que "la fuerte demanda, respaldada por el crecimiento demográfico, la inmigración neta y la bajada de los tipos de interés, junto con una oferta de vivienda rígida, ha llevado el crecimiento anual de los precios de la vivienda a cifras de dos dígitos".

Al respecto, según el organismo, "la mayoría de las iniciativas gubernamentales recientes son positivas, incluidas las medidas para impulsar la vivienda de alquiler asequible mediante la creación de una nueva empresa pública de vivienda (Casa 47) y un nuevo fondo público (España Crece)". Sin embargo, el FMI saca los colores al Gobierno cuando incide en que el ritmo de construcción de vivienda debe aumentar "mucho más rápido para abordar el gran déficit existente, especialmente en zonas de alta demanda".

De acuerdo con el organismo, incrementar el ritmo de construcción de nueva vivienda "requiere acelerar los planes de desarrollo urbano, liberar más terrenos para la construcción, simplificar y agilizar aún más los procedimientos de concesión de permisos —incluida la difusión de las mejores prácticas de ciertas regiones y municipios, como la simplificación de las licencias y el uso de la IA— y reducir la incertidumbre jurídica en torno a los proyectos mediante la reactivación de la reforma de la Ley de Tierras".

Topes al alquiler

Del mismo modo, el FMI también hace referencia al control de los alquileres impulsado por el Gobierno. Así, en su informe el organismo señala que "a menos que una evaluación exhaustiva desmienta las primeras evidencias de que el control de alquileres ha reducido significativamente la oferta de viviendas de alquiler, debería suspenderse tras su período inicial de tres años"

Asimismo, el comunicado del FMI también se refiere a la Ley de Vivienda de Sánchez, la cual considera que debería reformarse. En este sentido, se explica que "la Ley de Vivienda que regula la declaración de "zonas con problemas de alquiler", que permite controlar los alquileres, también debería modificarse para condicionarla a que las regiones implementen acciones concretas y medibles para impulsar la oferta, incluyendo la habilitación de nuevos terrenos".