España tiene "materia prima nacional disponible" para esquivar la crisis de los carburantes

La escalada de tensión bélica en Irán, sumada al conflicto persistente en Ucrania, ha vuelto a desestabilizar el mercado internacional de carburantes.

Sin embargo, el secretario general de AEVECAR y AEESCAM, Víctor García Nebreda, sostiene en Kilómetro Cero que España tiene en su mano la herramienta para ganar soberanía energética: los combustibles renovables producidos a partir de residuos. Según el experto, España se sitúa como uno de los países con mayor potencial de Europa para liderar esta transición.

Soberanía frente a la crisis de Irán

El análisis del sector es claro: la dependencia de los combustibles fósiles extranjeros es el principal lastre para el bolsillo del ciudadano. García Nebreda destaca que España dispone de materia prima nacional suficiente para cubrir hasta el 58% de la demanda de combustibles para el año 2030.

Esta capacidad de producción local permitiría mitigar el "efecto dominó" que encarece el producto desde la compra al por mayor hasta que el usuario llega al surtidor de la gasolinera.

Aprovechamiento de residuos y cultivos

La clave del modelo que defiende el secretario general de las estaciones de servicio reside en el aprovechamiento integral de los recursos. "Existe materia prima nacional disponible", subraya el informe de AEVECAR, que aboga por el uso de residuos y cultivos que cumplan estrictamente con la normativa europea.

El objetivo es que las estaciones de servicio dejen de ser meros puntos de venta de hidrocarburos importados para convertirse en nodos de distribución de energía renovable generada en España.