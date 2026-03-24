Fusión a la vista en el sector del lujo: Puig negocia una fusión con Estée Lauder

El sector de la cosmética y el lujo se prepara para un movimiento tectónico de dimensiones transatlánticas. Puig, el buque insignia de la perfumería española, ha confirmado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que mantiene conversaciones formales con la estadounidense The Estée Lauder Companies para una eventual fusión de sus negocios.

La noticia, que ha sacudido las redacciones financieras, llega apenas unos meses después de que la familia Puig decidiera, por fin, someterse al veredicto del mercado con su salida a bolsa. Ahora, el grupo español parece dispuesto a jugar en la liga de los "intocables" del sector a nivel global.

Cautela informativa y realismo de mercado

Pese al optimismo que suele rodear a estas operaciones de concentración, la compañía catalana ha querido enfriar los ánimos —o quizás proteger la cotización— enviando un mensaje de prudencia al regulador:

"No se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes".

Desde la entidad subrayan que, a falta de un pacto en firme, no hay garantías de que la operación llegue a buen puerto. En el mundo de los negocios, y más con el capital estadounidense de por medio, los flecos de una fusión de este calibre suelen ser tan complejos como determinantes.

Baile de sillas en la cúpula

Este acercamiento a Estée Lauder no es el único movimiento de calado en la calle Travessera de Gràcia. La estructura de mando de Puig ha sufrido una metamorfosis reciente que ahora cobra un nuevo sentido estratégico:

Relevo en el mando: El pasado 17 de marzo, José Manuel Albesa asumió el cargo de consejero delegado (CEO).

Marc Puig se atrinchera: El hasta ahora primer ejecutivo dimitió de sus funciones operativas, aunque mantiene el control estratégico como presidente ejecutivo .

Nueva guardia financiera: Miquel Àngel Serra ha tomado las riendas de la dirección financiera (CFO), relevando a Joan Albiol.

Este rediseño de la planta noble parece la respuesta lógica a las exigencias de un mercado globalizado: profesionalizar la gestión para seducir a socios del tamaño de la familia Lauder, sin perder por ello la esencia —y el control— de la saga familiar española. Habrá que ver si esta posible unión termina en boda o si se queda en un mero flirteo estratégico ante la atenta mirada de los inversores.