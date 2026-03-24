Los 10 países con mayor renta per cápita del mundo
¿Cuáles son los en estos momentos los países más ricos? Los datos del FMI reflejan en qué lugares del mundo existe una mayor riqueza, medida como renta per cápita en paridad de poder adquisitivo.
10. Guyana
En décimo lugar encontramos a Guyana, con un PIB per cápita de 94.189,295 dólares.
9. Brunei Darussalam
Asimismo, Brunei cuenta con una renta per cápita de 94.472,473 dólares.
8. Suiza
En octavo lugar, con una renta de 97.659,278 dólares por persona, encontramos a Suiza.
7. Noruega
Por su parte, la renta per cápita asciende a 106.694,122 dólares en Noruega.
6. Qatar
El sexto puesto lo ocupa Qatar con una renta per cápita de 122.283,218 dólares.
5. Macao
En este sentido, Macao se sitúa en quinto lugar con una renta de 132.648,291 dólares por persona.
4. Irlanda
Por su parte, la renta per cápita asciende a 147.878,191 dólares en Irlanda.
3. Luxemburgo
Así las cosas, el tercer lugar lo ocupa Luxemburgo con una renta por persona de 152.394,648 dólares.
2. Singapur
Con una renta per cápita de 156.969,073 dólares, el segundo puesto lo ocupa Singapur.
1. Liechtenstein
Finalmente, el primer puesto lo ocupa Liechtenstein, donde la renta per cápita asciende a 201.112,272 dólares.