El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi ha criticado la propuesta de reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo, al considerar que supone una "invasión a la intimidad" de los ciudadanos. Sus declaraciones se producen después de que el Consejo de Estado haya emitido un dictamen desfavorable al proyecto normativo.

Garamendi ha valorado positivamente la decisión del órgano consultivo y ha subrayado que el planteamiento del Ministerio, que dirige Yolanda Díaz, plantea problemas en materia de protección de datos. "Esto es un problema de protección de datos, es decir, es un problema de la intimidad de las personas y de cómo, en este caso, el Ministerio pretende la invasión, en muchos casos, de esa intimidad de las personas", ha dicho. Según ha explicado, la iniciativa implicaría el tratamiento de información personal que afecta directamente a la esfera privada de los trabajadores.

El uso de datos personales

El presidente de la CEOE ha insistido en que el debate sobre el registro horario no es únicamente laboral, sino también jurídico. Al mismo tiempo, ha advertido que la propuesta podría derivar en una recopilación masiva de información sensible.

Estas medidas, según el dirigente empresarial, excederían los límites necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Las declaraciones se han producido antes de la entrega del premio Ejecutivo Ibex 35 del Año de Cinco Días al presidente de Indra, Ángel Escribano.

Garamendi ha mostrado su respaldo al criterio adoptado por el Consejo de Estado, que ha cuestionado la legalidad de la propuesta. "Compartimos el criterio que afortunadamente ha seguido el Consejo de Estado", ha indicado.

El dictamen considera que la norma podría incurrir en nulidad por vulnerar la reserva de ley, así como el derecho fundamental a la protección de datos. Este posicionamiento coincide, según la CEOE, con las alegaciones presentadas por las organizaciones empresariales durante el proceso de consulta.

Desde la patronal han señalado que el informe del Consejo recoge "de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal" los argumentos expuestos tanto por la CEOE como por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Uno de los aspectos más relevantes del dictamen se centra en el tratamiento de los datos personales. El Consejo de Estado, apoyándose en las consideraciones de la Agencia Española de Protección de Datos, advierte de que la propuesta implicaría una "utilización masiva de datos personales especialmente protegidos".

La CEOE ha instado al Ministerio de Trabajo a tener en cuenta el contenido del dictamen y a ajustar la propuesta a los criterios legales que ha señalado el órgano consultivo. En este sentido, ha reclamado que cualquier modificación normativa respete tanto la reserva de ley como los derechos fundamentales de los trabajadores.