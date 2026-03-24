GBSB Global participa en Alimentaria con Impuls Agritech para conectar ciencia, tecnología e innovación agrícola

GBSB Global Business School ha participado este martes en Alimentaria, la feria más importante de España de la industria alimentaria y un punto de encuentro internacional del sector. La escuela de negocios ha presentado las claves y beneficios de Impuls AgriTech, un programa de preaceleración para startups desarrollado en colaboración con el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y X_AgriTech, cuyo objetivo es transformar la investigación científica y académica en soluciones tecnológicas aplicables al sector agroalimentario, así como el apoyo a proyectos de emprendeduría de AgriTech en fase inicial.

El stand de IRTA en Alimentaria ha acogido un pitch de presentación del programa Impuls AgriTech ante profesionales del sector, emprendedores y agentes del ecosistema de innovación agroalimentaria. Xavier Arola, director de Careers and Entrepreneurship Services en GBSB Global, ha puesto en valor el papel de Impuls AgriTech como iniciativa destinada a acercar la ciencia e innovación al mercado, impulsando la creación de startups capaces de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de la agricultura e industria agroalimentaria.

Impuls AgriTech convierte el conocimiento científico en soluciones reales, promoviendo el desarrollo de proyectos de alto valor tecnológico en ámbitos como la biotecnología, la agricultura de precisión o la sostenibilidad. El programa busca promover el desarrollo de proyectos emergentes en el ámbito de la innovación agroalimentaria, así como reforzar el vínculo entre investigación, empresa y emprendimiento. Para lograrlo, el proyecto cuenta con financiación extraordinaria por parte del IRTA y GBSB Global Business School para el desarrollo de la fase de divulgación y difusión de los proyectos. La primera edición de Impuls AgriTech contó con el soporte del Programa Primer del Departamento de Empresa de la Generalitat de Cataluña, financiado con Fondo Social Europeo Plus.

Impuls AgriTech transforma las tecnologías AgriTech en productos y servicios viables, acercando la investigación a los mercados y promoviendo el emprendimiento especializado en AgriTech y AgriFood en Cataluña. Se dirige a áreas clave de especialización, como la ganadería sostenible, la mejora genética y la biotecnología, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, la agronomía sostenible, y la gestión de la energía y los residuos, reforzando la posición de Cataluña como centro de innovación AgriTech de alto impacto.

En el marco de su participación en Alimentaria, GBSB Global continuará desarrollando nuevas actividades vinculadas a Impuls AgriTech en los próximos días. Este martes, 24 de marzo (13:00) se celebrarán sesiones de mentoría dirigidas a los participantes, a cargo de GBSB Global. Asimismo, el miércoles 25 de marzo (11:45) tendrá lugar una Startup Clinic dirigida a emprendedores asistentes a la feria, en la que se ofrecerá asesoramiento práctico para el desarrollo de proyectos en el ámbito agroalimentario.