José Bogas dejará su cargo como CEO de Endesa

Sorpresa en el sector eléctrico. José Bogas pondrá fin en la próxima Junta General de accionistas de Endesa a su etapa como consejero delegado, tras casi 12 años al frente de la compañía. Por tanto, el próximo 28 de abril, curiosamente cuando se cumple un año del fatídico apagón que sumió a España en un cero energético, Bogas dejará el puesto.

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Bogas seguirá como consejero "externo" de la sociedad.

Fuentes del sector han explicado que la no renovación de José Bogas como CEO de Endesa se debe a que el directivo, nacido en 1955, ha superado la edad de jubilación para puestos ejecutivos incluida en las políticas del grupo italiano Enel, que es de 67 años.

Endesa todavía no ha designado un sucesor, una decisión que se tomará entre este martes y el próximo 28 de abril.

A falta de que se concrete quién será el nuevo consejero delegado de la filial de Enel, suena el nombre del italiano Gianni Vittorio Armani —director de Enel Grids e Innovation y miembro del consejo de administración de Endesa desde el 2023— como una opción con posibilidades, según fuentes del mercado.

El documento enviado por Endesa a la CNMV tras el Consejo de Administración que se ha celebrado este martes resalta que la junta de accionistas reelegirá a Bogas como consejero externo, aunque no avanza pistas sobre su sucesor.

Un papel protagonista en el sector

La larga etapa de José Bogas en Endesa se caracteriza por haber pilotado la compañía en un periodo de cambio estructural del sector energético, con una estrategia centrada en la descarbonización, pero también marcada por un entorno regulatorio adverso, sobre todo, en los últimos tiempos.

Por ello, Bogas ha sido muy beligerante contra el impuesto extraordinario a las energéticas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha cuestionado ineficiencias regulatorias, especialmente en redes eléctricas y precios, ha defendido a capa y espada la energía nuclear y también el papel de las eléctricas en el apagón del pasado 28 de abril.

Su trayectoria

Antes de ser nombrado consejero delegado, hace doce años, Bogas fue durante una década el director general del grupo en España y Portugal y, en total, acumula 44 ejercicios en la empresa, en los que ha estado presente en la integración del grupo italiano Enel y, en general, en todos los grandes acontecimientos del sector eléctrico desde los años 80.

Nacido en Madrid en 1955, José Bogas Gálvez es Ingeniero Industrial (ICAI) por la Universidad Pontificia de Comillas, desde 1978.

Ha desarrollado fundamentalmente su vida profesional en Endesa, donde entró en el año 1982, a los 27 años, en el departamento de Planificación. Posteriormente, entre 1986 y 1988, fue asesor técnico-económico de la Dirección General de la Energía en el Ministerio de Industria y Energía.

En 1988 fue nombrado director de Control y Gestión de la Energía de Endesa, y desde 1997 a 1998, director general y director general de Generación del Grupo Endesa, respectivamente, tras la renovación de su estructura organizativa.

Posteriormente, en 1998, José Bogas pasó a ser designado director general del Negocio Eléctrico del Grupo Endesa y se convirtió en el máximo responsable de esta área.

Tras aprobar la nueva estructura de la dirección, el 2 de julio de 2002, el Consejo de Administración de Endesa encargó a José Bogas que asumiera, desde su Dirección General del Negocio Eléctrico, además de la gestión de España, la correspondiente a toda Europa, integrándolos en una misma unidad de gestión.

A continuación fue, además de director general de Negocio Eléctrico de Endesa, presidente de Elcogás y presidente de Endesa Italia —antes Elettrogen— desde el 4 de febrero de 2003, sucediendo en el cargo a Rodolfo Martín Villa.

En octubre de 2014, cuando era director general de Negocio en España y Portugal, fue propuesto para sustituir como consejero delegado a Andrea Brentan (Tánger, 1949).

Sus grandes hitos

A escala global, ha sido interlocutor destacado para la colaboración en el diseño y ejecución de la política nacional de transición ecológica, en el diseño del Protocolo Nuclear o en la puesta en marcha de los planes de transición justa en los entornos de las centrales de carbón que están abocadas al cierre en el marco del proceso de descarbonización de la economía española.

Todo ello consiguiendo, además, ejercicio tras ejercicio desde que asumiera el cargo de consejero delegado de la eléctrica, que la compañía haya superado siempre los objetivos económicos, financieros y de negocio que esta ha comunicado a los mercados a través de sus sucesivos planes estratégicos.

La broma de su marcha

El pasado mes de febrero, con motivo de la presentación de resultados del año pasado, Bogas aseguró sentirse "con fuerza" para continuar al frente de la eléctrica, aunque subrayó que su futuro correspondía abordarlo "al consejo de Endesa y, en última instancia" a la Junta General de accionistas.

"La vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa es cierto que estoy más cerca de mi jubilación. Pero acataré lo que sea mejor para el grupo", dijo.

De todas maneras, bromeó con que, en el caso de poner fin a su carrera en la compañía, sería un buen momento, ya que con los resultados de 2025, cuando Endesa elevó un 16% sus ganancias, hasta 2.198 millones de euros, y pulverizó objetivos, "saldría por la puerta grande".