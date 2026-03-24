Juego de tronos en Indra: Moncloa busca la traición de los independientes para apuñalar a Escribano

Si frenética es la actividad de los mercados merced a los mensajes contradictorios entre Donald Trump y la teocracia iraní, la vida no es más tranquila en Indra, la compañía de defensa de referencia en España. "Las horas de Ángel al frente de Indra están contadas", comentan a Libertad Digital fuentes cercanas a SAPA. "Escribano está muerto, no lo dudes", comentan en conversación con LD otras fuentes más cercanas a la SEPI.

Hasta aquí bien. Estas fuentes, muy muy cercanas a los protagonistas que están midiendo sus fuerzas en Indra, están convencidas de que el músculo del Gobierno en esta operación será suficiente como para ganarle el pulso al pequeño empresario de un taller de mecanizados que llegó a la presidencia de Indra por obra y gracia precisamente del Gobierno a quien ahora echa el pulso.

Sin embargo, parece que la batalla no está decidida todavía. Son varios los envites del poder que Escribano ha resistido hasta el momento. En febrero supuestamente se le convocó a la Moncloa, aunque se apresuró a negarlo mediante un comunicado enviado a Bloomberg. Y más recientemente todo el capítulo con la SEPI, su comunicado a la CNMV y la posterior reunión en Moncloa con Manuel de la Rocha.

Frente a los intereses del bloque de Gobierno, que encarnan la SEPI y la vasca SAPA, se encuentran los fondos de inversión, y todos apetecen de la fusión con Escribano, por poco decorosa que ésta sea. Al menos así lo transmiten fuentes cercanas a Amber Capital, quienes aseguran que Joseph Oughourlian celebra que Escribano vaya a la guerra.

Por lo tanto, estas fuentes, enfrentadas al Gobierno, consideran que el futuro de Ángel Escribano al frente de Indra estaría únicamente en manos de los consejeros independientes, a quienes, dicho sea de paso, nombraron el propio Escribano y Amber Capital.

El problema, la duda, consiste en la capacidad de estos consejeros independientes de aguantar las presiones de Moncloa, que están siendo duras, según cuentan. Así, Moncloa, a través de la SEPI y SAPA, estaría intentando convencer a los independientes para que traicionen a Escribano en el Consejo de Administración que tendrá lugar este miércoles.

Sin embargo y pase lo que pase en el Consejo de este miércoles, es de esperar una batalla más en la Junta General de Accionistas que tendrá que ratificar lo que salga del Consejo de Administración. Una Junta General de Accionistas donde se medirán ya no los consejeros independientes, sino los paquetes accionariales. En base a todo esto, podríamos concluir que el último capítulo de Escribano en Indra todavía no está escrito.