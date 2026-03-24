La inversión extranjera huye de Sánchez y se desploma un 22% en 2025

Desde el Ejecutivo español se insiste en presentar su política económica como un rotundo éxito, haciendo referencia al supuesto atractivo que encuentran los inversores en nuestra economía. Precisamente, el pasado mes de enero, en la clausura del Spain Investors Day, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España se presenta como uno de los grandes polos de atracción de inversiones a nivel mundial. Sin embargo, la realidad es muy distinta, pues los inversores internacionales pierden el interés por la economía española.

Dada la incertidumbre en el orden económico global desatada tras la llegada del presidente de EEUU, pero sobre todo por el freno que supone la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, la llegada de inversión extranjera a nuestro país ha caído de forma significativa. Concretamente, según los datos proporcionados por el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio, en el último año la inversión extranjera directa recibida por España se redujo un 22%.

Caída de inversión

La inversión extranjera en España, excluyendo las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), descendió un 21,8% en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 30.764 millones de euros. Así lo confirman los datos del Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio recogidos por Europa Press. En cambio, durante el año anterior el volumen de inversión extranjera directa recibida se situó en los 39,3 millones de euros.

Lo cierto es que, tal y como muestran estas estadísticas, la inversión extranjera fue aumentando conforme avanzaba el año. Así, en el primer trimestre se registraron 4.841 millones de euros, mientras que en el segundo la cifra se situó en 4.308 millones. De este modo, se explica que, tomando los datos del primer semestre del año, la caída de inversión en comparación con el ejercicio anterior fue del 60%.

Elaboración propia con cifras de DataInvex

El crecimiento se intensificó en la segunda mitad del ejercicio, con 10.615 millones en el tercer trimestre y 10.998 millones en el cuarto, lo que refleja una mayor concentración de operaciones en los últimos meses del año. En cualquier caso, el volumen total anual se mantuvo como el más bajo desde 2021, cuando la inversión extranjera directa alcanzó los 29.216 millones de euros.

Así las cosas, cabe destacar que, por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid volvió a liderar la captación de inversión extranjera, con 15.970 millones de euros, lo que representa el 51,9% del total nacional. En segunda posición se situó Cataluña, con 4.510 millones de euros, seguida por Aragón, con 3.387 millones, y Andalucía, con 1.364 millones.