La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación denuncia "desamparo" ante la Comisión Europea

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha vuelto a comparecer este martes ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo con el propósito de exponer, una vez más, la situación que atraviesan las personas afectadas. Según la organización, estas víctimas se encuentran en una situación de "desamparo" derivada tanto de la legislación vigente en España como de la falta de respuesta institucional por parte del Gobierno.

El portavoz del colectivo, Ricardo Bravo, ha manifestado su malestar por tener que recurrir a instancias europeas para ser escuchados, señalando que este hecho refleja una "anomalía democrática". En su opinión, resulta preocupante que los ciudadanos tengan que acudir a Bruselas para que sus demandas sean atendidas, algo que ha calificado también como una muestra de soberbia por parte de las autoridades nacionales: "Venir a Bruselas para que el gobierno se digne a escuchar a la víctimas de la okupación e inquiocupación es una anomalía democrática y un acto de soberbia".

Desde la plataforma han insistido en que llevan tiempo intentando establecer un canal de diálogo con las instituciones españolas. En este sentido, han recordado que, desde octubre de 2021, han solicitado reuniones de manera mensual con los Ministerios de Vivienda y de Justicia, sin haber recibido ninguna contestación hasta el momento. Esta falta de comunicación, aseguran, ha incrementado la sensación de abandono entre los afectados.

Asimismo, la organización ha querido subrayar que su objetivo no es solo visibilizar el problema, sino también reclamar soluciones concretas. Consideran que el Estado debe asumir un papel más activo en la protección de los ciudadanos que se ven perjudicados por estas situaciones, en lugar de trasladarles la carga de resolverlas por su cuenta.

En esta línea, han advertido de que la inacción institucional está teniendo consecuencias directas sobre familias que, según afirman, no tienen responsabilidad en estos conflictos. A su juicio, no se trata únicamente de una cuestión legal, sino también social, ya que muchas personas están viendo afectada su estabilidad económica y personal. "No se están protegiendo derechos; se está obligando a familias inocentes a pagar el precio de la ineficacia estatal", añadió la Plataforma.

Por todo ello, la plataforma ha reiterado su petición al Gobierno de España para que adopte medidas eficaces y atienda sus demandas, con el fin de garantizar una protección real de los derechos de los ciudadanos y evitar que continúe esta situación que califican de injusta.