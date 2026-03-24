Naturgy, tras el último "ladrillo" sobre el apagón: tardará "muchísimo tiempo" en señalarse al culpable

Este martes Naturgy ha celebrado su Junta General de Accionistas, con la aprobación de todas las propuestas sometidas y del pago a partir del 31 de marzo de un dividendo complementario de 0,57 euros por acción. La compañía, cuyo presidente, Francisco Reynés, ha sido renovado como presidente hasta 2030, logró en el pasado ejercicio un beneficio de 2.023 millones de euros. La compañía destacó las inversiones por 2.142 millones de euros principalmente en redes de distribución de gas y electricidad y renovables. También el cierre de acuerdos clave sobre suministro de gas con Argelia hasta 2027, y de adquisición de GNL con la estadounidense Venture Global en un contexto convulso: al respecto, Reynés destacó que Naturgy no tiene exposición directa al conflicto iraní al no aprovisionarse de gas en esta zona.

Durante la conferencia, se habló también del acontecimiento energético que marcó el año pasado en España: el apagón del pasado 28 de abril. Un día después de la comparecencia de Sara Aagesen y de que se conocieran algunas conversaciones entre operadores que daban al traste con la versión de Red Eléctrica, el secretario general y del consejo de la energética, Manuel García Cobaleda, fue pesimista sobre el momento en que se repartirán las culpas de un suceso que tuvo importantes consecuencias económicas.

Cobaleda se refirió al "ladrillo" del último informe sobre el apagón, en alusión al esperado informe de los operadores europeos que a lo largo de más de 400 páginas renuncia, como el de la CNMC o el Ministerio, a señalar culpables. Utilizando unas palabras muy similares a las de la ministra de Transición Ecológica, el informe europeo señala que lo ocurrido fue "resultado de múltiples factores que interactuaron", desencadenando una "secuencia de hechos" que combinó desconexiones y fluctuaciones de tensión.

"Ninguno de los informes quiere tomar una decisión", dijo Cobaleda sobre este y otros estudios que se limitan a lanzar "proposiciones de futuro" sin que se pueda encontrar en "ningún sitio quién fue el causante". Sobre la postura de Naturgy, el consejero señaló que tienen una "visión limitada" de todo el sistema ese día pero sí pueden decir que "ninguna de nuestras instalaciones de generación o distribución disparara" (se desconectaron) por causas internas, "todo fue por causas externas, por sobrevoltaje" y cumpliendo normativa para evitar daños en los equipos. Cabe recordar que desde Red Eléctrica se insiste en que ese día se produjeron desconexiones "indebidas" y un incorrecto control de la tensión.

Cobaleda también apuntó que "aunque se habla mucho de las 12:33", el minuto del apagón, "es muy importante saber qué se hizo en las horas y días previos". Sobre sus plantas, apuntó que de la flota de 17 ciclos combinados de Naturgy, "operativos y bien mantenidos", aquella noche había diez arrancados y a media mañana "continuaron tres o cuatro" y otros tantos de otros operadores por decisión de Red Eléctrica. Sobre si fueron "suficientes o no", insistió en que no tienen "una visión global del sistema".

"Al final la pena es que va a tomar muchísimo tiempo" señalar al culpable "por la diseminación" de causas judiciales "en muchísimos juzgados por España". La decisión llegará, auguró, "cuando acabe llegando al Supremo".

Sobre el informe europeo, sí recalcó la primera y "más importante" recomendación, que en España "haya un seguimiento de tensión en tiempo real" por Red Eléctrica, algo que no tenía implementado el operador ese 28 de abril. Al respecto, destacó que Naturgy es actualmente la primera compañía en hacerlo, ya que de los 10.000 megavatios (MW) que había con seguimiento en tiempo real a finales de marzo, más de la mitad —5.800 MW— son plantas de la energética.