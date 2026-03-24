¿Qué debo hacer si vence mi contrato de alquiler? El real decreto sin apoyos lo deja claro

Yolanda Díaz y SUMAR se han salido con la suya, al menos durante un mes que es el plazo máximo que marca la legislación española para que un real decreto ley sea convalidado o derogado. El cisma montado en el seno del Gobierno el pasado viernes por la exigencia de los cinco ministros de SUMAR para que, ante una emergencia habitacional como la que vivimos en la actualidad los propietarios de las vivienda en alquiler no puedan subir los precios de sus inquilinos, ha acabado con un texto que este sábado se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que, por tanto, es de aplicación inmediata. Sin embargo, la medida tiene que ser convalidada en el Congreso de los Diputados y como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha reconocido, no tienen todavía los apoyos.

Por eso es normal que el sector inmobiliario haya puesto el grito en el cielo. "Este real decreto crea más inseguridad jurídica porque los contratos que venzan a partir de este domingo –cuando ha entrado en vigor- tendrán que ser prorrogados", asegura Julián Salcedo, jurista y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Lo peor de todo es que puede que dentro de unas semanas, cuando se vote, se acabe derogando el texto, lo que supondrá un perjuicio aún mayor sobre los propietarios que hayan tenido la mala suerte de tener que renovar sus contratos justamente en este periodo de transición normativa. En este sentido, fuentes de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias aseguran que es "una temeridad" que se apruebe un real decreto sin certeza de que vaya a salir adelante. De ahí que, hartos de esta situación, exijan "claridad" y que se tengan en cuenta "todas las variables y consecuencias antes de aprobar medidas complacientes".

"Al que le pille por el camino, va a sufrir un perjuicio y no hay marcha atrás", explica Salcedo en conversación con Libre Mercado al recordar que lo que se firme durante este mes no puede ser reclamado. Un punto que corrobora el director del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, quien denuncia que esta manera de legislar mediante reales decretos, los desvirtúa pues, como acaba de ocurrir, el Gobierno "lo hace sólo para contentar a su socio y sin tener en cuenta a los interesados: los propietarios y los inquilinos". Y es que es obvio que a quién más perjudica la prórroga de los contratos del alquiler con el tope a la subida de su precio en un 2% es al propietario de la vivienda al que le han subido el IBI, el seguro de la casa, la revisión de la caldera o incluso la hipoteca si la tiene a tipo variable. Pero no hay que perder de vista, asegura Carlos Sánchez, que los inquilinos también se verán afectados por esta decisión política ya que se acentúa la inseguridad jurídica. "La oferta está asfixiada y la demanda de por sí está disparada por lo que este Real Decreto amplía la inseguridad jurídica con asuntos que no son urgentes y que dejarán en el aire viviendas cuyos propietarios ya no querrán sacarlas al mercado e inquilinos que necesiten una casa, ya no podrán tenerla", asegura a LM.

La situación es más grave aún cuando observamos que el texto ignora circunstancias que tendrían que haber tenido en cuenta. Imaginemos que justo estos días le vence el contrato de alquiler a una persona que lleva siete meses sin pagarlo. El propietario hace cuatro le envió una carta para decirle que tras cinco años en su vivienda quiere resolver el contrato pero, con la nueva norma, ya no puede. "Es de obligado cumplimiento por lo que ante un impago de renta el desahucio se demorará aún más", denuncia el responsable jurídico de Alquiler Seguro.

En definitiva, la normativa gubernamental, aunque no sea convalidada en el Congreso de los Diputados dentro de unas semanas, ya se ha convertido en una legislación temporal de obligado cumplimiento. Es "legislar a volantazos", asegura Carlos Sánchez quien recuerda que la Constitución marca que el real decreto ley es una herramienta que se puede utilizar para acortar los plazos de siempre y cuando se den circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. A ojos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y según sus palabras del pasado viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario, se dan esas circunstancias: " Ha habido otros momentos en los que efectivamente hemos considerado -el ala socialista- que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales pero evidente nos ha sobrevenido una nueva crisis, una nueva guerra", aseguró.

Ante los que piensen en recurrir a la justicia, Salcedo es claro: "no creo que prosperen esas demandas". Sin embargo siempre se podría recurrir a una rescisión de contrato antes de tiempo, de manera unilateral y con fecha hasta el 21 de marzo -sábado- ya que no habrá entrado en vigor el Real Decreto. Esto podría abrir una vía de negociación entre propietario e inquilino para pactar unas mejores condiciones para ambas partes. El arrendador solamente tendría que comunicar al arrendatario por escrito -en función del medio de comunicación entre ambos acordado en el contrato anterior- que propone una rescisión unilateral de contrato y que debe dejar la vivienda.